Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Франции в интервью TF1.

Смотрите также Politico рассказало, как Макрон из Киева "разбудил" Трампа ради мира в Украине

Что Макрон заявил о ядерных истребителях

По словам Эммануэля Макрона, Франция готова к дискуссии по размещению ядерных истребителей в других европейских странах.

Я определю рамки очень официально в ближайшие недели и месяцы,

– отметил президент Франции.

Подобное делают США, чтобы поделиться своим ядерным оружием.

Французский лидер назвал три условия для размещения ядерных истребителей в странах Европы:

Франция не будет платить за безопасность других;

это не будет отниматься от того, что Франции нужно для себя;

окончательное решение всегда будет оставаться за президентом Франции и главой вооруженных сил.

Напомним, что Эммануэль Макрон решил начать стратегические обсуждения по защите всего континента с помощью французского оружия. "Мы самая эффективная армия Европы. У нас есть ядерное оружие, поэтому мы защищены лучше, чем наши соседи", – подчеркивал французский лидер.

В The Telegraph отмечали, что Франция может развернуть ядерные истребители в Германии, поскольку США угрожают вывести свои силы с континента. "Размещение нескольких французских реактивных истребителей ядерного оружия в Германии не должно быть сложным и даст серьезный сигнал", – заявил источник издания.