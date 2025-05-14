Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву президента Франції в інтерв'ю TF1.

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Що Макрон заявив про ядерні винищувачі

За словами Еммануеля Макрона, Франція готова до дискусії щодо розміщення ядерних винищувачів в інших європейських країнах.

Я визначу рамки дуже офіційно в найближчі тижні й місяці,

– зауважив президент Франції.

Подібне роблять США, щоб поділитися своєю ядерною зброєю.

Французький лідер назвав три умови для розміщення ядерних винищувачів у країнах Європи:

Франція не буде платити за безпеку інших;

це не буде відніматися від того, що Франції потрібно для себе;

остаточне рішення завжди буде залишатися за президентом Франції та главою збройних сил.

Нагадаємо, що Еммануель Макрон вирішив розпочати стратегічні обговорення щодо захисту всього континенту за допомогою французької зброї. "Ми найефективніша армія Європи. У нас є ядерна зброя, тому ми захищені краще, ніж наші сусіди", – наголошував французький лідер.

У The Telegraph зазначали, що Франція може розгорнути ядерні винищувачі в Німеччині, оскільки США погрожують вивести свої сили з континенту. "Розміщення кількох французьких реактивних винищувачів ядерної зброї в Німеччині не повинно бути складним і дасть серйозний сигнал", – заявило джерело видання.