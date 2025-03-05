Звернення звучить перед самітом ЄС, на якому йтиметься як про підтримку України, так і нарощення обороноздатності Євросоюзу. Головні тези передає 24 Канал.
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Що сказав Макрон у зверненні до нації
Ми повинні підготуватися до того, що США можуть накласти на нас ще більше мита – так, як вони зробили щодо Канади. Це може мати вплив на нашу економіку. Такі перед нами стоять виклики. Ми дамо рішучу відповідь, ми будемо готувати подальші кроки.
Ми найефективніша армія Європи. У нас є ядерна зброя, тому ми захищені краще, ніж наші сусіди.
Макрон вирішив розпочати стратегічні обговорення щодо захисту всього континенту за допомогою нашої зброї.
Ми повинні збільшити наці внески в оборони. Ми вирішили збільшити фінансування для закупівлі та виробництва озброєння, танків, літаків, гелікоптерів на території Європи.
Макрон звернувся до французького уряду задля виділення такого фінансування.