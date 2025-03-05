21:12, 5 березня

Ми повинні підготуватися до того, що США можуть накласти на нас ще більше мита – так, як вони зробили щодо Канади. Це може мати вплив на нашу економіку. Такі перед нами стоять виклики. Ми дамо рішучу відповідь, ми будемо готувати подальші кроки.