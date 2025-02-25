Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Що відомо про ядерний щит Франції для Європи

За даними видання, Франція може розгорнути ядерні винищувачі в Німеччині, оскільки США погрожують вивести свої сили з континенту.

Один із французьких чиновників повідомив виданню, що розміщення винищувачів стане сигналом Владіміру Путіну. Водночас берлінські дипломати припускають, що цей крок є елементом тиску на прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, щоб він зробив так саме.

Розміщення кількох французьких реактивних винищувачів ядерної зброї в Німеччині не повинно бути складним і дасть серйозний сигнал,

– зазначило джерело видання.

У виданні зауважили, що Фрідріх Мерц, який, як очікується, стане наступним канцлером Німеччини після перемоги на виборах, закликав Британію та Францію розширити свій ядерний захист, адже він прагне "незалежності" Європи від Америки Дональда Трампа.

Президент Франції Еммануель Макрон мав розмову із Мерцем 23 лютого ввечері перед поїздкою до США, щоб представити Трампу власний план європейської безпеки та захисту України.

Під час спільного виступу на пресконференції з Трампом Макрон заявив, що мир "не має бути капітуляцією України", крім того, він закликав європейців робити більше для захисту континенту.