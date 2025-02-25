Свою думку французький президент озвучив в інтерв'ю для Fox News. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на газету Le Monde.

Дивіться також Україна повинна брати участь у переговорах щодо закінчення війни, – Макрон

Коли може настати перемир'я

Еммануель Макрон після розмови з американським лідером Дональдом Трампом у США, з яким вони обговорювали шляхи закінчення війни в Україні, припустив, що найближчим часом вдасться досягти перемир'я між Росією та нашою державою.

Спочатку нам потрібне перемир'я. Я думаю, що воно може бути укладено в найближчі тижні,

– вважає президент Франції.

Цікаво, що з подібною заявою незадовго до цього виступив і сам Дональд Трамп. Під час спільної пресконференції у коментарі журналістам він зазначив, що війна в Україні може закінчитися дуже скоро, якщо ухвалювати "розумні" рішення.

Зауважимо, що ані Еммануель Макрон, ані Дональд Трамп наразі не вказали, якими конкретними шляхами вони прагнуть домогтися перемир'я у війні.