Питання можуть розв'язати вже впродовж кількох тижнів, повідомив американський лідер у понеділок, 24 лютого, журналістам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Amaravati Today.

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Трамп анонсував закінчення війни

Президент США наголосив, що війна в Україні може закінчитися дуже скоро, якщо ухвалювати "розумні" рішення.

Я думаю, ми можемо покінчити з цим впродовж кількох тижнів, якщо будемо розумними. Якщо ми не розумні, це триватиме, і це може перерости у третю світову війну – а ми цього не хочемо,

– заявив він.