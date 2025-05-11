Союзники отметили, что если Путин откажется от перемирия на 30 дней, Запад введет новые санкции против Москвы и увеличит военную помощь Киеву. По словам европейцев, президент США Дональд Трамп поддержал их требования и согласился способствовать реализации и мониторингу потенциального прекращения огня, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Как происходил разговор Макрона и Трампа

Четыре союзника Киева прибыли в украинскую столицу вместе поездом для более 9-часовой встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Во время трехчасового обсуждения в Мариинском дворце Эммануэль Макрон инициировал звонок Трампу и вместе с другими лидерами проинформировал его о переговорах.

На видео, которое Макрон опубликовал в своем официальном аккаунте в соцсети "Х", можно увидеть, как он делает звонок и говорит американскому президенту: "Хэллоу, Дональд!"

Трамп ответил, хотя в Вашингтоне еще не было и семи утра, и согласился поддержать европейские требования, по словам двух осведомленных чиновников.

Позже в соцсетях Трамп написал, что это "возможно большой день для России и Украины", не упомянув о звонке. "Я буду продолжать работать с обеими сторонами, чтобы это произошло", – сказал он относительно потенциального соглашения о перемирии.

Макрон сообщил, что предложенное прекращение огня предусматривает "надзор, который в основном будут осуществлять США, при участии всех европейцев".

Французский президент добавил, что это позволит "немедленно начать переговоры" о "прочном и длительном мире – о территориях, чувствительной энергетической инфраструктуре и гарантиях безопасности".