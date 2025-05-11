На страну-агрессора уже введение различные европейские санкции, но они не наносят критического вреда России. Как отметил 24 Каналу полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, к ним надо добавить санкции США, но с определенным условием.

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Какие санкции действительно будут действенными

"Американские санкции смогут "задавить" экономику страны-агрессора только если они будут введены не на саму Россию. Ведь на страну и так введены прямые европейские ограничения", – сказал Роман Свитан.

Например, ощутимым было бы отключение всех банков России от системы SWIFT, чтобы так ее изолировать. Соединенные Штаты смогут ввести настоящие ограничения, если признают Россию страной – спонсором терроризма. Говорится о вторичных санкциях.

Именно они опасны для России, ведь тогда ни одно государство, кроме Северной Кореи, не сможет вести никакие дела с Москвой. Их вводят автоматически, если страну признают такой, что спонсирует терроризм. Или выборочно, судя по определенным спискам и алгоритмам,

– добавил Роман Свитан.

Было бы очень хорошо, если бы Трамп ввел именно эти санкции. Но на них он не пойдет. Трамп не признает Россию таким государством, потому что имеет с Путиным свои, достаточно неплохие отношения. Тогда вторичные санкции будут связаны не с Россией, а с экономикой США.

То есть американский лидер будет использовать войну для введения вторичных санкций на те страны или компании, которые ему неудобны на рынке. Это один из методов борьбы за экономические приоритеты.

"Реальные санкции, которые дадут возможность "отминусовать" российскую экономику на 30% – это так называемые "санкции Малыша – Буданова". Речь идет об уничтожении российских углеводородов: газа, нефти, продукты из переработанной нефти. Все это дает примерно треть триллиона долларов в год для экономики страны-агрессора", – отметил военный эксперт.

Эти санкции действенные, а Украина может их нанести. Все в очередной раз в этом убедились 7 мая, когда сотни беспилотников атаковали стратегические объекты России.