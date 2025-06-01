Про це пише 24 Канал із посиланням на The Times.

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Що відомо про нову ядерну епоху Британії

За інформацією урядових джерел видання, Британія може здійснити наймасштабніше зміцнення оборонного потенціалу країни за понад три десятиліття.

Уряд британського прем'єр-міністра Кіра Стармера веде чутливі переговори щодо цього питання, яке може стати найзначнішою зміною у системі ядерного стримування Великої Британії з часів холодної війни. Там визнають, що світ вступив у небезпечнішу ядерну епоху.

Світ безсумнівно стає небезпечнішим. Ядерні ризики зростають. Ми вперше з часів закінчення холодної війни стикаємося з реальними загрозами міждержавного конфлікту,

– заявив Міністр оборони Джон Гілі.

Британці планують придбати американські винищувачі, здатні запускати гравітаційні бомби з меншою потужністю, ніж звичайні ядерні боєприпаси. Це так звана "тактична" зброя, яку можна застосувати в межах локального конфлікту.

Кір Стармер планує представити стратегічний огляд оборони на британській військово-морській верфі 2 червня. Цей документ рекомендує Великій Британії розглянути можливість розширення її внеску в спільне ядерне стримування НАТО в Європі.

Такі плани розроблюють на тлі агресивної політики Росії. Британські посадовці підтверджують, що Кремль підвищує рівень ядерної загрози в Європі. Влада країни визнає: сучасна ситуація вимагає переосмислення підходів до оборони та стримування.

До слова, французький лідер Еммануель Макрон також порушував питання ядерної зброї. За його словами, Франція готова до дискусії щодо розміщення ядерних винищувачів в європейських країнах.