Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер для BBC.

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Что говорит немецкий генерал о нападении России на НАТО

Генерал Бройер заявил, что НАТО столкнулось с "очень серьезной угрозой" со стороны России, которой он никогда раньше не видел за 40 лет своей службы.

Сейчас, по его словам, Россия наращивает свои вооруженные силы в "огромных масштабах", производя примерно 1 500 основных боевых танков ежегодно.

Не все танки отправляют на фронт для участия в войне в Украине, они остаются на складах и в новых военных структурах, всегда ориентированных на Запад,

– отметил он.

По данным немецкого генерала, Россия также произвела 4 миллиона 152-миллиметровых артиллерийских боеприпасов в 2024 году, и не все они также пошли на войну против Украины. По словам Бройера, Россия "намерена" и "накапливает запасы" для возможной будущей атаки на страны Балтии.

"Это оценка аналитиков – (нападение РФ может произойти – 24 Канал) в 2029 году. Поэтому мы должны быть готовы к 2029 году... Если вы спросите меня сейчас, является ли это гарантией того, что это произойдет не раньше 2029 года, я бы сказал, что нет, это не так. Поэтому мы должны быть способны воевать сегодня", – отметил он.

Министр назвал так называемый Сувальский коридор, территорию, граничащую с Литвой, Польшей, Россией и Беларусью, как одну из самых уязвимых точек для нападения страны-агрессора.

Страны Балтии действительно очень уязвимы перед россиянами, не так ли? И как только вы там оказываетесь, вы действительно чувствуете это... в переговорах, которые мы там ведем,

– сказал он.

По его словам, эстонцы сравнивают возможную войну с пребыванием вблизи лесного пожара, где они "чувствуют жар, видят пламя и чувствуют запах дыма", тогда как в Германии "вероятно, видно лишь немного дыма над горизонтом, и не более".

Генерал Бройер сказал, что это демонстрирует разные взгляды европейских государств на угрозу возможного нападения со стороны России.

Как НАТО должно готовиться к войне с Россией

По словам генерального инспектора Бундесвера, взгляд России на войну в Украине отличается от взгляда Запада, где Москва рассматривает войну скорее как "континуум" в большем конфликте с НАТО, и поэтому "пытается найти пути к нашим линиям обороны и испытывает их".

Поэтому Бройер утверждает, что члены НАТО должны снова наращивать свои вооруженные силы. Отвечая на вопрос о единстве НАТО, учитывая тесные отношения Венгрии и Словакии с Москвой, немецкий генерал настаивал, что Альянс все еще объединен.

"Я никогда не видел такого единства, как сейчас, среди стран и военных лидеров. Все они понимают угрозу, которая приближается к НАТО, все понимают, что мы должны развиваться в направлении сдерживания, в направлении коллективной обороны. Это понятно всем. Все видят неотложность", – отметил Карстен Бройер.