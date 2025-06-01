Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр для BBC.

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Що каже німецький генерал про напад Росії на НАТО

Генерал Броєр заявив, що НАТО зіткнулося з "дуже серйозною загрозою" з боку Росії, якої він ніколи раніше не бачив за 40 років своєї служби.

Наразі, за його словами, Росія нарощує свої збройні сили у "величезних масштабах", виробляючи приблизно 1 500 основних бойових танків щороку.

Не всі танки відправляють на фронт для участі у війні в Україні, вони залишаються на складах і в нових військових структурах, завжди зорієнтованих на Захід,

– зазначив він.

За даними німецького генерала, Росія також виробила 4 мільйони 152-міліметрових артилерійських боєприпасів у 2024 році, і не всі вони також пішли на війну проти України. За словами Броєра, Росія "має намір" і "накопичує запаси" для можливої майбутньої атаки на країни Балтії.

"Це оцінка аналітиків – (напад РФ може статися – 24 Канал) у 2029 році. Тому ми повинні бути готові до 2029 року... Якщо ви запитаєте мене зараз, чи є це гарантією того, що це станеться не раніше 2029 року, я б сказав, що ні, це не так. Тому ми повинні бути здатні воювати сьогодні", – зауважив він.

Міністр назвав так званий Сувальський коридор, територію, що межує з Литвою, Польщею, Росією та Білоруссю, як одну з найбільш вразливих точок для нападу країни-агресорки.

Країни Балтії справді дуже вразливі перед росіянами, чи не так? І як тільки ви там опиняєтеся, ви справді відчуваєте це... у переговорах, які ми там ведемо,

– сказав він.

За його словами, естонці порівнюють можливу війну з перебуванням поблизу лісової пожежі, де вони "відчувають жар, бачать полум'я та відчувають запах диму", тоді як у Німеччині "ймовірно, видно лише трохи диму над горизонтом, і не більше".

Генерал Броєр сказав, що це демонструє різні погляди європейських держав на загрозу можливого нападу з боку Росії.

Як НАТО має готуватися до війни з Росією

За словами генерального інспектора Бундесверу, погляд Росії на війну в Україні відрізняється від погляду Заходу, де Москва розглядає війну радше як "континуум" у більшому конфлікті з НАТО, і тому "намагається знайти шляхи до наших ліній оборони та випробовує їх".

Тому Броєр стверджує, що члени НАТО повинні знову нарощувати свої збройні сили. Відповідаючи на запитання про єдність НАТО, враховуючи тісніші відносини Угорщини та Словаччини з Москвою, німецький генерал наполягав, що Альянс все ще об'єднаний.

"Я ніколи не бачив такої єдності, як зараз серед країн і військових лідерів. Всі вони розуміють загрозу, яка наближається до НАТО, всі розуміють, що ми повинні розвиватися в напрямку стримування, в напрямку колективної оборони. Це зрозуміло всім. Всі бачать нагальність", – зазначив Карстен Броєр.