Редактор Deutsche Welle Роман Гончаренко в эфире Deutsche Welle в эфире 24 Канала рассказал, что Германия ускоренными темпами готовится к возможной войне с Россией. По его словам, риск столкновения с Россией на восточном фланге НАТО – в частности в странах Балтии и Польши – заметно возрастает.

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Бундесвер закупает вооружение

Немецкие спецслужбы отмечают, что Россия производит больше оружия, чем нужно для войны против Украины, что свидетельствует об изменении ее военной стратегии. Поэтому исключать возможность масштабного нападения больше нельзя.

То есть угроза действительно растет. Все, конечно, надеются, что войны с Россией удастся избежать, но готовиться к такому сценарию необходимо. Бундесвер сейчас активно закупает вооружение и пытается увеличить свою численность,

– отметил Роман Гончаренко.

Он добавил, что еще до избрания канцлером Фридрих Мерц достиг договоренностей с другими партиями относительно изменений в Конституцию, которые позволяют брать дополнительные кредиты – в частности на развитие инфраструктуры: строительство бункеров, мостов, дорог.

Большинство немецкого общества, согласно опросам, считает Россию реальной угрозой – эти показатели остаются стабильными. Но готовность лично что-то делать, готовиться к возможным вызовам – на низком уровне.

Молодежь не хочет служить

По его редактору, у Бундесвера – серьезные проблемы с рекрутингом: сейчас в армии только 180 тысяч военнослужащих. Министр обороны Борис Писториус заявил, что необходимо дополнительно привлечь еще по меньшей мере 60 тысяч человек. Есть также резервисты, которых планируют подготовить и в случае необходимости оперативно привлекать.

Некоторые говорят, что армии нужно дополнительно еще 100 тысяч человек. Но где найти этих людей – пока непонятно. Немецкое общество явно не готово к возвращению воинской обязанности,

– отметил Гончаренко.

Он напомнил, что обязательная служба в Германии была приостановлена еще в 2011 году. Несмотря на большое количество агитационных плакатов на улицах с призывами "Присоединяйтесь к Бундесверу", желающих вступить в армию немного.

Молодежь не хочет идти служить. Как решить этот вопрос – один из серьезных вызовов для Мерца. К тому же, как отметил министр обороны, в стране сейчас даже нет мест, где можно было бы разместить новобранцев,

– сказал Гончаренко.

Редактор добавил, что десятилетиями Германия экономила на армии: казармы закрывали, недвижимость передавали в частную собственность. Теперь все это нужно расконсервировать и возвращать в военное пользование – а на это нужны не только деньги, но и время.

Финансирование есть, а вот времени – мало. По оценкам немецкой разведки, максимум за 3 – 4 года Россия может стать достаточно сильной, чтобы напасть на НАТО.