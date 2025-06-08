Об этом заявил глава Федерального управления гражданской защиты Германии Ральф Тислер, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Германия планирует увеличить количество бункеров

Тислер заявил, что Германия должна осознать реальность будущего конфликта с Россией. По его словам, в своем нынешнем состоянии она недостаточно к нему подготовлена.

Долгое время в Германии распространилось мнение, что война – это не тот сценарий, к которому нам нужно готовиться. Это изменилось,

– сказал чиновник.

Поэтому он призывает к общенациональным усилиям, направленных на определение мест расположения тоннелей, станций метро, подземных гаражей, автостоянок и подвалов общественных зданий, которые можно превратить в убежища. Это позволит быстро создать укрытие для 1 миллиона человек. По его словам, этим летом управление гражданской защиты представит комплексный план.

Тислер указал, что сейчас Германия в погоне со временем, поэтому нельзя полагаться исключительно на строительство новых бункеров. По его словам, планирование и строительство новых укрытий займет много времени и будет очень затратным. Поэтому, как он заметил, стоит рассмотреть уже существующие сооружения.

Из примерно 2000 бункеров и защитных укрытий в Германии, оставшихся со времен Холодной войны, только около 580 находятся в рабочем состоянии, и большинство требует многомиллионной реконструкции. Однако они могут разместить около 480 тысяч человек, а это лишь 0,5% населения Германии.