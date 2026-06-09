Про це повідомляє німецьке видання Welt am Sonntag із посиланням на дані федеральних земель та місцевих органів влади.

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Скільки людей отримали громадянство Німеччини?

Німеччина встановила міграційний рекорд У 2025 році громадянство Німеччини отримали близько 310 тисяч іноземців. Це найвищий показник за останні 25 років. Наразі найбільше нових німецьких паспортів отримують вихідці із Сирії та Туреччини.

Водночас муніципалітети вже готуються до можливого різкого збільшення кількості заяв від громадян України. За офіційними даними, станом на початок травня тимчасовий захист у Німеччині мали близько 1,27 мільйона українців.

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Цікаво! Раніше ми писали, що інтерес українців до переїзду до Німеччини помітно знизився. За останній рік приплив громадян України до ФРН скоротився приблизно на 21% – після кількох років, коли країна була одним із головних напрямків для українських біженців.

Чому саме 2027 рік стане вирішальним?

Експерти пояснюють, що навесні 2027 року можуть збігтися одразу кілька важливих факторів.

По-перше, у березні 2027 року завершується термін дії чинного механізму тимчасового захисту для українських біженців.

По-друге, українці, які прибули до Німеччини у 2022 році, досягнуть необхідного п'ятирічного терміну проживання, що відкриває можливість для подання документів на натуралізацію.

Крім того, після реформи законодавства, яка набула чинності у 2024 році, Німеччина дозволила іноземцям зберігати попереднє громадянство. Це значно підвищило інтерес до отримання німецького паспорта. Додатковим фактором є те, що багато українців від самого початку отримали право на працевлаштування та змогли інтегруватися в німецьке суспільство.



У Німеччині готуються до "українського буму" на паспорти / Фото Unsplash

Чи всі українці зможуть отримати паспорт?

Попри оптимістичні прогнози, право на натуралізацію матимуть не всі. Для отримання громадянства необхідно відповідати низці вимог, зокрема:

проживати в Німеччині встановлений законом термін;

володіти німецькою мовою;

мати стабільне джерело доходу;

не залежати від соціальних виплат;

не мати судимостей;

підтвердити знання основ правового та суспільного устрою країни.

У деяких федеральних землях уже заявили, що значна частина українців потенційно відповідає цим критеріям.

Важлива деталь! У Німецькій асоціації міст попереджають, що масове подання заяв може призвести до перевантаження державних установ. Представники місцевої влади закликають федеральний уряд надати чіткі роз'яснення щодо порядку натуралізації українців, щоб муніципалітети могли заздалегідь підготуватися.