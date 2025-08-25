Яку допомогу надаватиме Німеччина?

На зустрічі із президентом Володимиром Зеленським віцеканцлер Німеччини заявив, що Берлін надаватиме Києву по 9 мільярдів євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як міністр фінансів, я наголосив, і це також було погоджено Федеральним урядом, що ми зобов'язуємося підтримувати Україну в найближчі роки, витрачаючи 9 мільярдів євро щорічно,
– зазначив Клінгбайль.

Він додав, що провів розмову попередньо з главою українського Мінфіну Сергієм Марченком. Колеги обговорили продовження та варіанти німецької підтримки.

Це дуже важливо, щоб підтримати Україну. Європа залишається на боці України, ми друзі України,
– наголосив віцеканцлер Німеччини.

Важливо! У першій своїй заяві одразу після прибуття до Києва Клінгбайль підкреслив, що Німеччина продовжить допомагати Україні, і її підтримка не ослабне. І російський диктатор Володимир Путін, має це усвідомлювати.

Як Німеччина допомагає Україні?

  • Нещодавно в Берліні підтвердили, що Німеччина разом з іншими союзниками надасть Україні 500 мільйонів доларів фінансової підтримки. Ці кошти використають на пакет військової допомоги за механізмом PURL (Prioritized Ukraine Requirements List)

  • На День Незалежності стало відомо про нову допомогу від Берліна. Норвегія та Німеччина разом закуплять для України дві системи Patriot, а також ракети до них.

  • Німеччина вже неодноразово передавала Україні військову допомогу й раніше. Зокрема, у травні Берлін відправив черговий великий пакет, до якого увійшли ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T, броньовані машини, гаубиці, артилерійські снаряди тощо.

  • Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Німеччина вже надала або запланувала передати Україні військову підтримку на суму приблизно 40 мільярдів доларів.