Яку допомогу надаватиме Німеччина?

На зустрічі із президентом Володимиром Зеленським віцеканцлер Німеччини заявив, що Берлін надаватиме Києву по 9 мільярдів євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як міністр фінансів, я наголосив, і це також було погоджено Федеральним урядом, що ми зобов'язуємося підтримувати Україну в найближчі роки, витрачаючи 9 мільярдів євро щорічно,

– зазначив Клінгбайль.

Він додав, що провів розмову попередньо з главою українського Мінфіну Сергієм Марченком. Колеги обговорили продовження та варіанти німецької підтримки.

Це дуже важливо, щоб підтримати Україну. Європа залишається на боці України, ми друзі України,

– наголосив віцеканцлер Німеччини.

Важливо! У першій своїй заяві одразу після прибуття до Києва Клінгбайль підкреслив, що Німеччина продовжить допомагати Україні, і її підтримка не ослабне. І російський диктатор Володимир Путін, має це усвідомлювати.

Як Німеччина допомагає Україні?