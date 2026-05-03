Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил вице-президент Европейского инвестиционного банка Карл Негаммер, подчеркнув, что речь идет об инвестициях в украинскую инфраструктуру, электросети, школы и больницы. Это с одной стороны вклад в будущее, с другой – реальная помощь людям уже сейчас.

Три типа инвестиций Европейского инвестбанка

Карл Негаммер посетил Украину, в частности побывал во Львове, где посетил медицинские учреждения, которые сейчас модернизируют при поддержке Европейского инвестиционного банка. Он рассказал, что финансовое учреждение инвестировало во Львов и область 180 миллионов евро.

К сведению! Городской голова Львова Андрей Садовой рассказал, что партнерство с ЕИБ имеет конкретные примеры. В частности при поддержке инвестбанка обновляются фасады больниц Святого Луки и Святого Николая, говорится не только о виде этих зданий, а об энергоэффективности и лучшие условия для пациентов и медицинского персонала. Он добавил, что благодаря поддержке банка достраивается школа в Брюховичах, которая сможет принять до 900 учеников.

Еще одним важным направлением сотрудничества между Украиной и инвестбанком является развитие железной дороги. По словам Негаммера, сегодня он воочию увидел, что такая инвестиция является эффективной и работает.

Наши инвестиции можно разделить на три разных типа. Есть краткосрочные, когда средства направляются на малый бизнес. Это дает основу для создания рабочих мест в этой сфере по всей Украине в будущем. Например, сейчас воплощается более 600 проектов в 150 общинах при финансировании Европейского инвестбанка,

– рассказал Негаммер.

Он добавил, что сейчас банку надо инвестировать средства в гражданскую инфраструктуру: электростанции, учебные и медицинские учреждения. Это тоже входит в краткосрочную перспективу.

Среднесрочная перспектива охватывает планы по помощи Украине в развитии инфраструктурных сетей, которые бы соединили ее с Европейским Союзом. А в долгосрочном будущем инвестбанк стремится привлекать и мобилизовать частный капитал.

Украина чрезвычайно перспективное государство для инвестиций. Она действительно прогрессивная, потому что уже имеет инновационную промышленность несмотря на опасность войны. Это интересное направление для вложений не только со стороны ЕС, а всего мира. США также заинтересованы в инвестировании в Украину,

– отметил Карл Негаммер.

Подытоживая, вице-президент Европейского инвестиционного банка рассказал, что сейчас идет подготовка нового портфеля проектов для финансирования защиты гражданской инфраструктуры, энергосетей и подстанций, а также систем водоснабжения. Эти объекты были и продолжают быть под угрозой российских атак.

Детали о визите представителя ЕИБ в Украину

Вице-президент Европейского инвестиционного банка Карл Негаммер впервые прибыл в Украину после того, как был назначен ответственным за деятельность банка Евросоюза в нашем государстве (в марте). Об этом сообщается на официальном сайте ЕИБ. Его визит длился с 26 по 29 апреля 2026 года. В его рамках было запланировано подписание новых соглашений с украинской стороной для поддержки декарбонизации энергетики.

Карл Негаммер посетил Украину с целью усиления взаимодействия в сферах восстановления, энергетической безопасности, развития инфраструктуры. Его программа пребывания в нашей стране предусматривала визиты в Киевскую, Львовскую, Волынскую областей, а также встречи с главой государства Зеленским и премьер-министром Свириденко.

Во Львове он посетил медучреждения, которые модернизируются при поддержке ЕИБ, в частности больницу Святого Луки, детскую больницу и реабилитационный центр UNBROKEN. Также Карл Негаммер ознакомился с проектами улучшения общественного транспорта и провел встречу с властями города в лице Андрея Садового.

В Гостомеле было запланировано открытие начальной школы №1, реконструированной при поддержке ЕИБ. В Ковеле – лицея №12 в рамках "Программы повышения энергоэффективности общественных зданий".