Городской голова Львова Андрей Садовый заметил 24 Каналу, что город будет оплачивать ремонты многих дорог уже после завершения войны. Он заверил, что никаких рисков для львовян нет.

Читайте также Сами себя удивляем, – Садовый рассекретил, какую сумму Львов отдаст на ВСУ в 2026 году

Как во Львове ремонтируют дороги?

Андрей Садовый рассказал, что сейчас продолжаются ремонты на улице Стрыйской. Если не ремонтировать дорогу очень долгое время, то ее состояние только ухудшается. Например, на улице Мазепы проводят реконструкцию за средства Европейского банка.

Относительно очень многих дорог мы договорились с компаниями, провели тендеры, что будем оплачивать после окончания войны. Фактически сейчас мы не используем живые деньги. Львов имеет очень хорошую финансовую репутацию, нам верят, поэтому нет проблем,

– подчеркнул он.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Также начали ремонтные работы на Героев УПА, запланированы на Антоновича, Винниченко. Кроме того, есть планы начать работы по улице Шевченко, от Брюховицкой до "Сильпо", но частями, чтобы транспорт не останавливался.

Должны это сделать, потому что прежде всего оплата не сегодня, а после войны. Также это надо делать, потому что ситуация очень сложная. Потом это будет стоить в разы дороже,

– объяснил мэр.

По его словам, Львов привлекает очень много грантовых средств. Иногда город имеет более дешевые ресурсы чем государство. Поэтому этим стоит пользоваться, потому что люди живут сегодня и не должны ждать хороших времен через 20 лет.

Львов, наверное, на первой позиции в Украине с точки зрения правильно построенной финансовой позиции. Например, люди живут на Сыхове, ездят в центр трамваем. Мы когда-то делали это за кредитные средства. Тогда так же говорили: "Не берите кредит". А люди ездят уже более 10 лет. Кто-то почувствовал какие-то проблемы с финансами, бюджетом? Нет,

– вспомнил городской голова.

Люди имеют нарекания на перекрытие дорог из-за ремонтов. Однако иначе невозможно выйди из ситуации. Кроме того, проблема в том, что эта ремонтная кампания наложилась на последние недели обучения в школах. Однако весь объем работ невозможно выполнить за лето.

"Поэтому извиняюсь, что есть такие неудобства. Но мне кажется, что лучше сделать, чем потом жаловаться, что плохо. По Стрыйской будет отдельная полоса общественного транспорта. Мы будем добираться до автовокзала или "Ашана" гораздо быстрее чем это было перед тем. В перспективе мы хотим делать такую же полосу и на Городоцкой, не забирая полосы у водителей. Это только дополнительно будем делать", – добавил Садовый.

Обратите внимание! Польша хочет построить новую дорогу от границы до Львова. Речь идет о трассе M10 длиной около 80 километров. Она должна стать продолжением автомагистрали A4 от пункта пропуска Корчова – Краковец. Польша планирует получать плату за проезд по новой дороге, превращая инвестицию в источник дохода. Рамочное соглашение могут подписать летом 2026 года.

Садовый о ремонте дорог во Львове: смотрите видео

Как ЕИБ поддерживает Львов?

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что при поддержке Европейского инвестбанка обновят фасады больниц Святого Луки, Святого Николая, а вскоре и корпусов на Миколайчука. Говорится не только о виде зданий, но и о тепле, энергоэффективность и лучшие условия для пациентов и врачей. С помощью банка также достраивают образовательное учреждение в Брюховичах.

ЕИБ помогает Львову через очень выгодные кредиты, которые будут возвращать после победы. Благодаря этому происходит реконструкция улицы Мазепы – Гринченко. Также улучшают общественный транспорт. Уже приобрели 10 трамваев львовского производства. Заказали и ожидают 48 новых автобусов, которые также изготовят во Львове. Для них строится новое автобусное депо.

Вице-президент Европейского инвестиционного банка Карл Негаммер рассказал, что учреждение инвестировало во Львов и область 180 миллионов евро. Он совершил визит в Украину. В частности, 28 апреля посетил больницу Святого Луки, детскую больницу и реабилитационный центр UNBROKEN во Львове. Также Карл Негаммер просмотрел проекты улучшения общественного транспорта и провел встречу с мэром Львова.