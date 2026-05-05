Кто будет заниматься строительством автомагистрали?

Речь идет о трассе M10 длиной около 80 километров. Она должна стать продолжением автомагистрали A4 от пункта пропуска Корчева – Краковец, сообщает Forsal.pl.

В Польше говорят, что проект автомагистрали должен стать частью восстановления Украины и развития логистики. Координировать строительство, вероятно, Агентство развития промышленности Польши (ARP), если страны договорятся о сотрудничестве.

Наше видение заключается в восстановлении Украины через создание такой логистической инфраструктуры, которая откроет польские компании не только на Восток, но и на весь Ближний Восток. План ARP заключается в максимальном объединении этих проектов в этом важном для польской экономики направлении,

– пояснил глава агентства Бартош Бабуська.

Заметьте! Сейчас польская трасса A4 завершается на переходе в Корчевой. Новая современная трасса M10 от этого пункта до Львова должна улучшить транспортную инфраструктуру региона.

Когда могут одобрить строительство трассы?

Идея новой дороги во Львов обсуждали еще перед чемпионатом по футболу Евро-2012, который проводился на две страны – Польшу и Украину. Однако тогда средств на реализацию масштабного проекта не нашли.

Теперь же инициативу возродили, и главную роль в ней может сыграть именно Польша. По словам польских СМИ, рамочное соглашение между Польшей и Украиной о строительстве могут подписать уже этим летом – на конференции Ukraine Recovery в Гданьске 25–26 июня.

Приложением номер один (к этому соглашению – 24 Канал) будет перечень проектов, как мы согласовали с украинской стороной, и он начинается с проекта строительства автомагистрали M10,

– добавил Бабуська.

По данным газеты Wyborcza, инвестиции Польши в строительство дороги должны реализовать на основе польского права. То есть польское правительство может обеспечить финансирование проекта. После этого оно определит подразделение, которое будет контролировать весь процесс.

Это позволит польским компаниям получили упрощенный доступ к участию в проекте.

Более того, строительство автомагистрали от Корчевой до Львова поляки не рассматривают безвозвратный подарок для Украины. Польша планирует получать плату за проезд по новой дороге.

То есть Варшава сможет в течение многих лет зарабатывать на своей инвестиции – по аналогии с отдельными участками автомагистрали A2. Однако пока неизвестно, сколько страна готова вложить в реализацию этого проекта.

Заметьте! В прошлом году премьер министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна солидарна с Украиной и стремится присоединиться к ее восстановлению. Однако он отметил, что польские компании хотели бы иметь существенную долю рынка восстановления Украины, и Варшава будет защищать их интересы.

Как ЕС участвует в восстановлении Украины?

Европейский Союз призывает активнее инвестировать в Украину, которая, по оценкам Брюсселя, демонстрирует заметный прогресс в реформах. Значительную роль в этом играет программа Ukraine Facility, предусматривающая структурные изменения для долгосрочного экономического развития страны.

Европейские компании и международные инвесторы получают сигнал к участию в украинском рынке, в частности в проектах восстановления энергетической инфраструктуры. В ЕС считают, что такие инвестиции могут одновременно поддержать восстановление Украины и способствовать достижению климатических целей Союза.

Европейский инвестиционный банк уже вложил в Украину более 4 миллиардов евро, направляя средства на инфраструктурные и социальные проекты. Вице-президент ЕИБ Карл Негаммер отметил важность инвестиций для укрепления экономики и развития инфраструктуры.