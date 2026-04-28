Как война на Ближнем Востоке оказывает влияние на дороги?

В частности, в Южной Корее некоторые местные органы власти уже замедляют дорожное строительство., о чем пишет FT.

Сокращение поставок битума из Персидского залива– густого вязкого углеводорода, который используется как связующий материал в асфальте– вызывает все большее беспокойство во всех странах, где дефицит усложняет и удорожает борьбу с выбоинами на дорогах.

Особо остро проблема стоит в Индии. Там правительство планировало строить по 100 километров автомагистралей в день. Страна импортирует около 40% битума., почти весь– из стран Персидский залив.

Обратите внимание! По данным Kpler, экспорт битума из портов Персидского залива в Индию упал до 7 тысяч тонн в марте, если сравнивать с 32 тысячами тонн за аналогичный период в прошлом году. Также данные указывают, что в начале конфликта с Ираном по меньшей мере 17 судов, которые должны были доставить битум в Индию, застряли в Персидском заливе, хотя части из них впоследствии удалось выйти.

Генеральный директор Национальной федерации строителей автомагистралей Индии (NHBF) Пи Си Гровер заявил, что "немало" небольших компаний получают лишь два из десяти запланированных грузовиков с битумом. Резкое падение поставок из Персидского залива подчеркнуло уязвимость индийской экономики.

По данным индийских СМИ, дорожные работы в штатах Гоа, Керала и Раджастхан уже были остановлены или задержаны.

NHBF, которая представляет крупнейшие инфраструктурные компании Индии, включая Larsen & Toubro и Tata Group, в этом месяце направила два письма в министерство дорожного транспорта Индии с жалобами на то, что цены на битум с февраля выросли более чем на 50%.

Что происходит в других странах?

В Южной Корее местные медиа сообщают о задержках многочисленных дорожных проектов, в частности строительства 3-километрового моста Sindo Peace Bridge в западном городе Инчхон, из-за перебоев с поставками и резкого роста цен на асфальтобетон.

В Италии подрядчики также начали жаловаться местным властям на стремительный рост расходов. Они требуют пересмотра условий контрактов.

Мы наблюдаем определенное давление из-за роста стоимости материалов, особенно таких ресурсов, как сталь и битум,

– заявил мэр Турина Стефано Ло Руссо.

Что происходит с дорогами в Украине?

В настоящее время в Украине идет активный ремонт дорог. В частности, дополнительно выделили 3 миллиарда гривен из резервного фонда госбюджета на неотложный ремонт автомобильных дорог государственного значения с высокой интенсивностью движения.

Об этом сообщала премьер Юлия Свириденко. Согласно ее словам, правительство распределило 12, 6 миллиарда гривен, которые предусмотрены в государственном бюджете на 2026 год, на ремонт и содержание дорог общего пользования.

Из них на текущие работы направляем 4, 6 миллиардов гривен.

Ожидается, что текущий ремонт на трассах международного значения завершится уже к 1 мая. А все основные работы– по 1 июня 2026 года.

Что известно о ситуации с дорогами в Украине?

Многие дороги пострадали в Украине в результате полномасштабной войны и тяжелой зимы. Однако пока капитальные ремонты не обязательны, ситуацию можно стабилизировать проще, о чем сообщила эксперт Анна Минюкова. Однако при других обстоятельствах украинские дороги могут быть просто потеряны.

В этом году интенсивность разрушения дорог была обусловлена сезонными факторами. Среди них перепады температуры воздуха и обработка дорог противогололедными материалами.

Более того, бизнесу придется за свой счет отремонтировать дороги. Речь идет о около 2, 5 миллионов квадратных метров. Это часть работ, входящие в гарантийные обязательства подрядчиков.