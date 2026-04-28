Как Китай защищает свою экономику?

Об этом высшее руководство Китая заявило на заседании Политбюро Коммунистической партии, которое возглавляет глава Си Цзиньпин, пишет Bloomberg.

Прежде Пекин стремится повысить уровень обеспечения энергоресурсами и сделать ставку на стабильное внутреннее развитие.

Заявления руководства стали одним из самых прямых признаний рисков, которые создает война для Китая,

– замечает издание.

Хотя экономика Китая пока лишь частично испытывает влияние энергетического кризиса., вызванной войной в Иране. В то же время продолжающаяся блокада Ормузского пролива остается серьезной угрозой для второй экономики мира.

Ведь повышение цен на нефть может снизить глобальное потребление. В результате это окажет негативное влияние на китайский экспорт., играющий главную роль в росте страны.

Пекин планирует :

активнее развивать внутренний спрос через расширение предложения товаров и услуг;

ускорить реализацию крупных инфраструктурных проектов в области энергетики, транспорта и цифровизации;

развивать системы водоснабжения, электроэнергетики, вычислительные мощности и телекоммуникации

Вместе с тем, Китай уже увеличил государственные расходы и инвестиции в инфраструктуру. Также планирует развивать независимые цепи поставок и обеспечить технологическую самодостаточность.

Какая ситуация в экономике Китая сейчас?

В первом квартале 2026 года экономика Китая показало сильные результаты. В Пекине заявили, что ключевые показатели превысили прогнозы, хотя не без некоторых затруднений.

ВВП Китая вырос на 5% в годовом измерении в первом квартале и ускорился по сравнению с предыдущим, пишет Financial Times.

Рост промышленного производства в I квартале года ускорился благодаря быстрому развитию машиностроения и высоких технологий:

производство оборудования выросло на 8, 9% в годовом измерении;

высокотехнологичное производство повысилось на 12, 5%;

производство оборудования для 3D-печати– на 54%;

изготовление литий-ионных батарей– на 40, 8%;

выпуск промышленных роботов– на 33, 2%.

Национальная экономика продемонстрировала хороший старт,

– заявило Национальное бюро статистики.

Поэтому правительство пока воздержится от прямых новых стимулирующих мер., ожидая дальнейшего развития. ситуации вокруг войны в Иране

Как Китай зарабатывает на войне в Иране?

Китайские предприятия, занимающиеся переработкой угля на химическую продукцию, получают существенные прибыли на фоне роста цен на нефть и перебоев в снабжении энергоресурсов через регион Персидского залива. Нарушения глобальных цепей снабжения создали для этого сегмента благоприятные условия.

Акции китайских компаний поднялись: Ningxia Baofeng Energy– примерно на 30%, а Shenhua Energy– 15%. В то же время традиционные нефтеперерабатывающие компании демонстрируют спад из-за нестабильности рынка и роста издержек.

В то же время аналитики отмечают, что война против Ирана постепенно изменяет глобальный баланс влияния, ослабляя позиции США и усложняя отношения Вашингтона даже с союзниками. На этом фоне Китай пытается использовать ситуацию для расширения своего экономического и геополитического влияния в мире.