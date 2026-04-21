Ряд стран уже демонстрирует признаки дистанцирования от американской политики Politico.

Почему союзники США отдаляются?

Война между США и Ираном все больше сказывается на глобальном влиянии Вашингтона, усиливая напряжение в отношениях с союзниками и открывая возможности для его геополитических конкурентов.

В частности, в разных регионах мира – от Азии до Европы – последствия войны вызвали энергетические проблемы, включая дефицит топлива и перебои в транспорте. В странах с мусульманским большинством усилились антиамериканские настроения, тогда как даже союзники по НАТО ограничивают поддержку США, в частности из-за отсутствия консультаций перед началом боевых действий. Критика звучит и со стороны партнеров Вашингтона.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна должна уменьшить зависимость от США и больше полагаться на собственные ресурсы. В то же время американские экс-чиновники указывают на непоследовательность политики президента Дональд Трамп, которая подрывает доверие союзников и создает неопределенность даже среди партнеров.

На военном уровне также заметны трещины в альянсах. Европейские страны, в частности Великобритания и Франция, уже обсуждают инициативы по безопасности без участия США, в частности по обеспечению судоходства после завершения конфликта. Параллельно Европейский Союз изучает возможности усиления собственной системы коллективной обороны.

В то же время США продолжают демонстрировать военную активность, в частности через учения с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На Ближнем Востоке их ключевым партнером остается Израиль, который поддерживает курс на ослабление Ирана.

Важно! Американский профессор Скотт Лукас объяснил 24 Каналу, что выход из войны с Ираном будет иметь негативные последствия для Трампа. Трамп столкнулся с проблемами из-за провальной миграционной политики, скандал с файлами Эпштейна и экономические трудности. Также он нарушил обещание не втягивать США в войны, что привело к дестабилизации Ближнего Востока и плохим перспективам для его политической карьеры.

Как война в Иране меняет глобальный баланс сил?

Ситуация осложняется энергетическим кризисом, вызванным закрытием Ормузского пролива и атаками на инфраструктуру в регионе. Несмотря на краткосрочное укрепление позиций США как крупного производителя энергоносителей, многие страны уже ищут альтернативы – от возобновляемой энергетики до ядерных программ.

В этом контексте Китай получает дополнительные возможности для усиления влияния, в частности через контроль над цепочками поставок "чистой" энергетики и производство дешевых электромобилей. Многие государства могут активно сотрудничать с Пекином, чтобы уменьшить зависимость от нестабильных энергетических рынков.

Однако дипломатические последствия войны становятся все более ощутимыми. В ряде стран фиксируют рост антиамериканских настроений и усиление влияния конкурентов США, в частности России и Ирана. Это создает долгосрочные риски для позиций Вашингтона в мире. Несмотря на это, в Белом доме настаивают, что действия администрации направлены на повышение глобальной безопасности и недопущение появления ядерного оружия у Ирана.

