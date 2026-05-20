Историк, политик и дипломат Роман Бессмертный заметил 24 Каналу, что у Путина и Си Цзиньпина абсолютно разная комплекция. Протоколисты сделали забавную ошибку, когда позволили снимать их с крупного плана. Путин там выглядит так, будто смотрит на своего хозяина.

Как Си Цзиньпин относится к Путину?

По словам Бессмертного, стоит обратить внимание еще и на жесты Путина во время встречи с Си. Он всячески пытался продемонстрировать свою благосклонность.

Посмотрите на его жесты. Не говорю уже о жестикуляции рук. Четко видно, что Путин находится в роли просителя. Российский "царь" всегда пытается доминировать в диалоге. А здесь он выстроился как школьник. А Си расслабленно стоит. Путин демонстрирует второсортность,

– отметил Бессмертный.

Также показательной была реакция Си Цзиньпина во время совместной пресс-конференции. Видно, как он пытался держать дистанцию от российского диктатора, когда тот говорил.

Си Цзиньпин все время как-то тухнул в этот момент. Это показывает, что он начинает сторониться Путина, как будто заразного. Конечно, Си продолжает говорить о Путине как о союзнике и партнере, но чувствуется, что хочет держать дистанцию от него,

– считает Бессмертный.

Добавим, визит российского диктатора Путина в Китай продолжался в течение 19 – 20 мая. По его результатам КНР и РФ подписали документ под названием "Декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа". И Путин, и Си Цзиньпин заявили, что отношения между странами усиливаются, а особенно сильно они сотрудничают в энергетической сфере.

В документе цинично указано, что международные споры и конфликты должны решаться мирным путем с "устранением их первопричин". Российский диктатор Путин постоянно оправдывает свою агрессию различными наглыми "первопричинами" вроде "расширения НАТО", "унижение русскоязычного населения" и так далее.

Что на самом деле нужно Китаю от России?

Эксперт-международник Станислав Желиховский отметил, что Китай нельзя воспринимать как союзника России. Там на самом деле совсем другое отношение. КНР воспринимает Россию как ресурсную базу, которой можно пользоваться. А главная цель КНР – увеличивать свое геополитическое влияние.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев отмечает, что между Китаем и Россией совсем не равные отношения. Диктатору Путину важен этот визит, чтобы выторговать больше времени на продолжение войны в Украине. США неоднократно требовали, что Китай мог бы повлиять на войну и посадить РФ за стол переговоров. Российский диктатор хочет оттянуть этот сценарий, поэтому готовится к различным экономическим уступкам и предложениям.

На самом деле Китай оказался в достаточно выгодной ситуации. 13 – 15 мая в Китай приехала американская делегация во главе с Дональдом Трампом. И США, и Россия делают КНР свои бизнес-предложения. Они оказались в ситуации, когда просто могут выбрать лучший вариант.