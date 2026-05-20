Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев рассказал 24 Каналу, что российское руководство не зря делает акцент на экономических вопросах во время визита в Китай. Именно так Путин хочет договориться с Си Цзиньпином, чтобы там и в дальнейшем не меняли позицию относительно войны в Украине.

Читайте также Говорил ли Си, что Путин будет жалеть о вторжении в Украину: какая версия Трампа

Чего добивается Путин?

По словам Краева, Путину важно, чтобы Китай и в дальнейшем не делал ничего существенного по прекращению войны в Украине. Здесь важно вспомнить недавний визит американской делегации во главе с Дональдом Трампом в КНР, который состоялся 13 – 15 мая. Там неоднократно отмечали, что именно Китай имеет рычаги влияния, чтобы заставить Россию пойти на стол переговоров.

Чем сейчас занимается Путин? Выторговывает себе время в обмен на различные экономические уступки. Он пытается сейчас действовать на опережение. Например, может предложить новые скидки на нефть или доли в крупных федеральных компаниях,

– заметил Краев.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Заметьте! Китайские предприниматели усиленно заходят в российскую экономику. За последние 5 лет в РФ в 10 раз выросла доля компаний с китайскими учредителями или соучредителями. Если в декабре 2021 года таких было 1434, то по состоянию на февраль 2026-го – 14798 компаний.

В целом Китай оказался в достаточно интересной позиции, ведь не только Россия предлагает различные экономические проекты. Соединенные Штаты также заинтересованы в сотрудничестве с КНР и стабилизации торговых отношений. Среди других тем есть и вопрос урегулирования полномасштабной войны, что чрезвычайно важно для Украины.

Сейчас в этой ситуации больше всего выигрывает Китай. Американцы делают предложения; Россия делает свои шаги. Получается, что Китаю предлагают различные бизнес-предложения. И их задача – выбрать наиболее привлекательное,

– отметил Краев.

Добавим, эксперт-международник Станислав Желиховский объяснил, что Китай никогда не становится на стороне той или иной страны. Они всегда заинтересованы в собственных геополитических интересах. И одна из главных задач для КНР – расширять геополитическое влияние. Китай воспринимает Россию как ресурсную базу, которую сейчас можно использовать.

Что не так в отношениях Китая и России?

В своих пропагандистских материалах Россия неоднократно указывает на Китай как на "хороших друзей и важных союзников". При этом сам Китай достаточно четко держит дистанцию и называет РФ только партнерами. Это демонстрирует, что восприятие отношений у обеих стран разное.

Здесь важно осознать, что Россия в нынешнем состоянии не может существовать без поддержки Китая. А вот КНР вполне может обойтись без такого "партнера".

Китай имеет альтернативу российской нефти (Ближний Восток) и газу (Австралия, страны Центральной Азии, Ближний Восток). Россия такой альтернативы не имеет. Поэтому они будут делать все больше уступок и искать новые подходы, чтобы удержаться за сотрудничество с КНР,

– отметил Краев.

При этом Россия имеет определенные ресурсы, которые еще может предложить. Здесь речь может идти как о новых проектах в Арктике, так и о боевом опыте, который они получили в полномасштабной войне против Украины.

Известно, что 20 мая состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Они подписали "Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа". Оба заявили, что отношения между странами поднимаются на новый уровень. При этом Путин подтвердил, что Россия выполняет роль поставщика сырья, а Китай – "роль ответственного потребителя" ресурсов.