Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв розповів 24 Каналу, що російське керівництво не дарма робить акцент на економічних питаннях під час візиту в Китай. Саме так Путін хоче домовитися з Сі Цзіньпіном, аби там і надалі не змінювали позицію щодо війни в Україні.

Чого добивається Путін?

За словами Краєва, Путіну важливо, аби Китай і надалі не робив нічого суттєвого щодо припинення війни в Україні. Тут важливо згадати нещодавній візит американської делегації на чолі з Дональдом Трампом до КНР, який відбувся 13 – 15 травня. Там неодноразово наголошували, що саме Китай має важелі впливу, аби змусити Росію піти на стіл переговорів.

Чим зараз займається Путін? Виторговує собі час в обмін на різні економічні поступки. Він намагається зараз діяти на випередження. Наприклад, може запропонувати нові знижки на нафту або частки у великих федеральних компаніях,

– зауважив Краєв.

Зауважте! Китайські підприємці посилено заходять в російську економіку. За останні 5 років в РФ в 10 разів зросла частка компаній із китайськими засновниками або співзасновниками. Якщо в грудні 2021 року таких було 1434, то станом на лютий 2026-го – 14798 компаній.

Загалом Китай опинився у досить цікавій позиції, адже не лише Росія пропонує різні економічні проєкти. Сполучені Штати також зацікавлені у співпраці з КНР та стабілізації торговельних відносин. Серед інших тем є й питання врегулювання повномасштабної війни, що надзвичайно важливо для України.

Наразі в цій ситуації найбільше виграє Китай. Американці роблять пропозиції; Росія робить свої кроки. Виходить, що Китаю пропонують різні бізнес-пропозиції. І їхнє завдання – обрати найпривабливішу,

– зауважив Краєв.

Додамо, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський пояснив, що Китай ніколи не стає на боці тієї чи іншої країни. Вони завжди зацікавлені у власних геополітичних інтересах. І одне з головних завдань для КНР – розширювати геополітичний вплив. Китай сприймає Росію як ресурсну базу, яку наразі можна використовувати.

Що не так у відносинах Китаю та Росії?

У своїх пропагандистських матеріалах Росія неодноразово вказує на Китай як на "добрих друзів та важливих союзників". При цьому сам Китай досить чітко тримає дистанцію та називає РФ лише партнерами. Це демонструє, що сприйняття відносин в обох країн різне.

Тут важливо усвідомити, що Росія в теперішньому стані не може існувати без підтримки Китаю. А от КНР цілком може обійтися без такого "партнера".

Китай має альтернативу російській нафті (Близький Схід) та газу (Австралія, країни Центральної Азії, Близький Схід). Росія такої альтернативи не має. Тому вони будуть робити все більше поступок та шукати нові підходи, аби втриматися за співпрацю з КНР,

– зауважив Краєв.

При цьому Росія має певні ресурси, які ще може запропонувати. Тут може йтися як про нові проєкти в Арктиці, так і про бойовий досвід, який вони отримали в повномасштабній війні проти України.

Відомо, що 20 травня відбулися переговори між Володимиром Путіним та Сі Цзіньпіном. Вони підписали "Декларацію про становлення багатополярного світу та міжнародних відносин нового типу". Обидва заявили, що відносини між країнами підіймаються на новий рівень. При цьому Путін підтвердив, що Росія виконує роль постачальника сировини, а Китай – "роль відповідального споживача" ресурсів.