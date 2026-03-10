Чому китайці відкривають бізнес в Росії?
Частка компаній, що належать китайцям, збільшилася з 3,6% до 22,3% від загальної кількості організацій з іноземною участю на російському ринку, The Moscow Times.
Дивіться також McDonald's, Coca-Cola й інші: Росія хоче присвоїти власність західних компаній
Минулий рік став рекордним за кількістю відкритих компаній з китайською участю – 4317. Найбільше компаній з китайськими засновниками працюють у торгівлі (4210 юридичних осіб), будівництві житлових та нежитлових будівель (397) та громадському харчуванні (341).
Для виходу на ринок Росії китайці не тільки активно відкривають свій бізнес, але й стають власниками та керівниками російських компаній, що існували до них. Так, у 2025 році на три зареєстровані китайцями компанії в Росії припадала одна придбана.
Відомо, що активізації китайських підприємців у Росії сприяло звільнення раніше зайнятих західними постачальниками ніш та "вибух в онлайн-торгівлі".
- Китайські підприємці відкривають представництва в Росії, посилюють місцеві команди та активно переманюють фахівців із російських компаній.
- Модель "закріпитися в країні та керувати ринком зсередини, а не просто поставити товар" буде розширюватись і на інші галузі за межами онлайн-торгівлі.
Так, тренд на розширення китайського бізнесу в Росії продовжиться і призведе до посилення залежності російської економіки від китайських поставок обладнання, технологій та споживчих товарів.
Проблеми бізнесу в Росії
"Трубна металургійна компанія" зупиняє один з трубопрокатних цехів через низький попит на продукцію. Металургійна галузь Росії переживає кризу, зниження виробництва сталі та зростання частки імпорту.
Продажі "АвтоВАЗ" у січні впали майже на 29% порівняно з минулим роком, до 19,7 тисячі машин. Компанія знизила ціни на деякі моделі, але водночас підвищила ціни на найпопулярніші авто.
Російські компанії зазнали рекордного збитку в 7,5 трильйонів рублів за січень – листопад 2025 року через санкції та уповільнення економіки. Найбільші збитки фіксуються в обробному виробництві, оптовій торгівлі та видобутку корисних копалин.