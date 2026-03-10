Чому китайці відкривають бізнес в Росії?

Частка компаній, що належать китайцям, збільшилася з 3,6% до 22,3% від загальної кількості організацій з іноземною участю на російському ринку, The Moscow Times.

Минулий рік став рекордним за кількістю відкритих компаній з китайською участю – 4317. Найбільше компаній з китайськими засновниками працюють у торгівлі (4210 юридичних осіб), будівництві житлових та нежитлових будівель (397) та громадському харчуванні (341).

Для виходу на ринок Росії китайці не тільки активно відкривають свій бізнес, але й стають власниками та керівниками російських компаній, що існували до них. Так, у 2025 році на три зареєстровані китайцями компанії в Росії припадала одна придбана.

Відомо, що активізації китайських підприємців у Росії сприяло звільнення раніше зайнятих західними постачальниками ніш та "вибух в онлайн-торгівлі".

Китайські підприємці відкривають представництва в Росії, посилюють місцеві команди та активно переманюють фахівців із російських компаній.

Модель "закріпитися в країні та керувати ринком зсередини, а не просто поставити товар" буде розширюватись і на інші галузі за межами онлайн-торгівлі.

Так, тренд на розширення китайського бізнесу в Росії продовжиться і призведе до посилення залежності російської економіки від китайських поставок обладнання, технологій та споживчих товарів.

