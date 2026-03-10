Почему китайцы открывают бизнес в России?
Доля компаний, принадлежащих китайцам, увеличилась с 3,6% до 22,3% от общего количества организаций с иностранным участием на российском рынке, The Moscow Times.
Прошлый год стал рекордным по количеству открытых компаний с китайским участием – 4317. Больше всего компаний с китайскими учредителями работают в торговле (4210 юридических лиц), строительстве жилых и нежилых зданий (397) и общественном питании (341).
Для выхода на рынок России китайцы не только активно открывают свой бизнес, но и становятся владельцами и руководителями российских компаний, существовавших до них. Так, в 2025 году на три зарегистрированные китайцами компании в России приходилась одна приобретенная.
Известно, что активизации китайских предпринимателей в России способствовало освобождение ранее занятых западными поставщиками ниш и "взрыв в онлайн-торговле".
- Китайские предприниматели открывают представительства в России, усиливают местные команды и активно переманивают специалистов из российских компаний.
- Модель "закрепиться в стране и управлять рынком изнутри, а не просто поставить товар" будет расширяться и на другие отрасли за пределами онлайн-торговли.
Так, тренд на расширение китайского бизнеса в России продолжится и приведет к усилению зависимости российской экономики от китайских поставок оборудования, технологий и потребительских товаров.
Проблемы бизнеса в России
"Трубная металлургическая компания" останавливает один из трубопрокатных цехов из-за низкого спроса на продукцию. Металлургическая отрасль России переживает кризис, снижение производства стали и рост доли импорта.
Продажи "АвтоВАЗ" в январе упали почти на 29% по сравнению с прошлым годом, до 19,7 тысячи машин. Компания снизила цены на некоторые модели, но одновременно повысила цены на самые популярные авто.
Российские компании понесли рекордный убыток в 7,5 триллионов рублей за январь – ноябрь 2025 года из-за санкций и замедления экономики. Наибольшие убытки фиксируются в обрабатывающем производстве, оптовой торговле и добыче полезных ископаемых.