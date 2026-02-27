Як і чому впали продажі "АвтоВАЗ"?

За даними агентства "Автостат", у січні реєстрації легкових Lada просіли майже на 29% у порівнянні з минулим роком – до 19,7 тисячі машин, пише The Moscow Times.

Лютий теж не приніс полегшення. Через це компанія урізала місячний план продажів на 15% – до трохи більше ніж 20 тисяч автомобілів. У компанії все ж сподіваються, що в другій половині року продажі почнуть відновлюватися і вдасться хоча б повторити торішні показники.

Щоб подолати кризу, наприкінці грудня виробник знизив ціни на окремі моделі: Lada Aura подешевшала на 14% (до 2,25 мільйонів рублів), а Lada Largus – на 3,8% (до 1,59 мільйона рублів).

Водночас найпопулярніші авто навпаки подорожчали:

Lada Granta додала 1,9% (850 тисяч рублів);

Lada Iskra додала 1,8% (1,28 мільйона рублів);

Niva Legend додала 1,8% (1,1 мільйона рублів);

Niva Travel додала 1,9% (1,42 мільйона рублів);

Які ще проблеми має російський "АвтоВАЗ"?