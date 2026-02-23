Які збитки має "КамАЗ" і чому?
Цьогоріч ПАТ "КамАЗ" відзначив 50 років із дня випуску першої вантажівки, проте ювілей відбувається в часи глибокої кризи, пише СЗРУ.
За підсумками 2025 року чистий збиток компанії перевищив 37 мільярдів рублів – це в 11 разів більше, ніж роком раніше. Тим часом прибуток від продажів перетворився на збиток у 22,9 мільярди рублів – за рік продали 14,5 тисяч машин, що на 16% менше, ніж роком раніше.
Криза поглиблюється через:
- високу ключову ставку Центробанку;
- подорожчання кредитів;
- падіння спотових тарифів на перевезення на 20%;
- перенасичення ринку, конкуренцію з дешевими китайськими брендами;
- завантаженість складів лізингових компаній.
Великі компанії в Росії готуються до банкрутства
Більше ніж половина великих компаній у РФ закінчили 2025 рік із падінням прибутків, скоротили або повністю заморозили інвестиційні проєкти, а багато хто з них готується звільняти співробітників, пише The Moscow Times.
У 62% цивільних підприємств у 2025 році впав прибуток, зросла частка збиткових компаній.
Наростає криза ліквідності та неплатежі. Величезне зростання витрат. Враховуючи той факт, що ситуація за цими показниками погіршувалась протягом усього 2025 року і продовжує погіршуватися цього року, у підприємств поступово виснажуються й власні ресурси, які б дозволили продовжувати роботу,
– розповів віцепрезидент РСПП Олександр Муричев.
За його словами, єдина видима сьогодні перспектива для багатьох підприємств – скорочення виробництва, співробітників, а в найкритичніших ситуаціях – банкрутство.
Як занепадають бізнес та промисловість в Росії?
Кількість закладів громадського харчування в Росії суттєво зменшилася через економічні труднощі. Росіяни переходять на дешевші варіанти харчування, як фастфуд чи продукти зі знижками в супермаркетах, що призводить до закриття ресторанів і кафе.
Російські компанії зазнали рекордного збитку в 7,5 трильйонів рублів за січень – листопад 2025 року через санкції та уповільнення економіки. Найбільші збитки фіксуються в обробному виробництві, оптовій торгівлі та видобутку корисних копалин.
У Росії заробітні плати в IT-бізнесі перестали зростати через інфляцію, яка перевищила приріст зарплат. На одну вакансію в IT-секторі припадає понад 18 резюме, що ускладнює підвищення зарплат через високу конкуренцію.
Асоціація "Русская сталь" просить Кремль переглянути акциз на рідку сталь, стимулювати внутрішнє споживання металу та запровадити тарифну надбавку на імпорт металопрокату. Виробництво сталі в Росії скоротилося, а імпорт з Казахстану та Китаю зростає, що викликає кризу в металургійній галузі.