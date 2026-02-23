Які збитки має "КамАЗ" і чому?

Цьогоріч ПАТ "КамАЗ" відзначив 50 років із дня випуску першої вантажівки, проте ювілей відбувається в часи глибокої кризи, пише СЗРУ.

За підсумками 2025 року чистий збиток компанії перевищив 37 мільярдів рублів – це в 11 разів більше, ніж роком раніше. Тим часом прибуток від продажів перетворився на збиток у 22,9 мільярди рублів – за рік продали 14,5 тисяч машин, що на 16% менше, ніж роком раніше.

Криза поглиблюється через:

  • високу ключову ставку Центробанку;
  • подорожчання кредитів;
  • падіння спотових тарифів на перевезення на 20%;
  • перенасичення ринку, конкуренцію з дешевими китайськими брендами;
  • завантаженість складів лізингових компаній.

Великі компанії в Росії готуються до банкрутства

Більше ніж половина великих компаній у РФ закінчили 2025 рік із падінням прибутків, скоротили або повністю заморозили інвестиційні проєкти, а багато хто з них готується звільняти співробітників, пише The Moscow Times.

У 62% цивільних підприємств у 2025 році впав прибуток, зросла частка збиткових компаній.

Наростає криза ліквідності та неплатежі. Величезне зростання витрат. Враховуючи той факт, що ситуація за цими показниками погіршувалась протягом усього 2025 року і продовжує погіршуватися цього року, у підприємств поступово виснажуються й власні ресурси, які б дозволили продовжувати роботу,
– розповів віцепрезидент РСПП Олександр Муричев.

За його словами, єдина видима сьогодні перспектива для багатьох підприємств – скорочення виробництва, співробітників, а в найкритичніших ситуаціях – банкрутство.

Як занепадають бізнес та промисловість в Росії?

  • Кількість закладів громадського харчування в Росії суттєво зменшилася через економічні труднощі. Росіяни переходять на дешевші варіанти харчування, як фастфуд чи продукти зі знижками в супермаркетах, що призводить до закриття ресторанів і кафе.

  • Російські компанії зазнали рекордного збитку в 7,5 трильйонів рублів за січень – листопад 2025 року через санкції та уповільнення економіки. Найбільші збитки фіксуються в обробному виробництві, оптовій торгівлі та видобутку корисних копалин.

  • У Росії заробітні плати в IT-бізнесі перестали зростати через інфляцію, яка перевищила приріст зарплат. На одну вакансію в IT-секторі припадає понад 18 резюме, що ускладнює підвищення зарплат через високу конкуренцію.

  • Асоціація "Русская сталь" просить Кремль переглянути акциз на рідку сталь, стимулювати внутрішнє споживання металу та запровадити тарифну надбавку на імпорт металопрокату. Виробництво сталі в Росії скоротилося, а імпорт з Казахстану та Китаю зростає, що викликає кризу в металургійній галузі.