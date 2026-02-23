Какие убытки имеет "КамАЗ" и почему?
В этом году ПАО "КамАЗ" отметил 50 лет со дня выпуска первого грузовика, однако юбилей происходит во времена глубокого кризиса, пишет СВРУ.
По итогам 2025 года чистый убыток компании превысил 37 миллиардов рублей – это в 11 раз больше, чем годом ранее. Между тем прибыль от продаж превратилась в убыток в 22,9 миллиарда рублей – за год продали 14,5 тысяч машин, что на 16% меньше, чем годом ранее.
Кризис углубляется из-за:
- высокой ключевой ставки Центробанка;
- подорожания кредитов;
- падения спотовых тарифов на перевозки на 20%;
- перенасыщения рынка, конкуренции с дешевыми китайскими брендами;
- загруженности складов лизинговых компаний.
Крупные компании в России готовятся к банкротству
Более половины крупных компаний в РФ закончили 2025 год с падением прибыли, сократили или полностью заморозили инвестиционные проекты, а многие из них готовятся увольнять сотрудников, пишет The Moscow Times.
У 62% гражданских предприятий в 2025 году упала прибыль, выросла доля убыточных компаний.
Нарастает кризис ликвидности и неплатежи. Огромный рост расходов. Учитывая тот факт, что ситуация по этим показателям ухудшалась в течение всего 2025 года и продолжает ухудшаться в этом году, у предприятий постепенно истощаются и собственные ресурсы, которые бы позволили продолжать работу,
– рассказал вице-президент РСПП Александр Мурычев.
По его словам, единственная видимая сегодня перспектива для многих предприятий – сокращение производства, сотрудников, а в самых критических ситуациях – банкротство.
Как приходят в упадок бизнес и промышленность в России?
Количество заведений общественного питания в России существенно уменьшилось из-за экономических трудностей. Россияне переходят на более дешевые варианты питания, как фастфуд или продукты со скидками в супермаркетах, что приводит к закрытию ресторанов и кафе.
Российские компании понесли рекордный убыток в 7,5 триллионов рублей за январь – ноябрь 2025 года из-за санкций и замедления экономики. Наибольшие убытки фиксируются в обрабатывающем производстве, оптовой торговле и добыче полезных ископаемых.
В России заработные платы в IT-бизнесе перестали расти из-за инфляции, которая превысила прирост зарплат. На одну вакансию в IT-секторе приходится более 18 резюме, что затрудняет повышение зарплат из-за высокой конкуренции.
Ассоциация "Русская сталь" просит Кремль пересмотреть акциз на жидкую сталь, стимулировать внутреннее потребление металла и ввести тарифную надбавку на импорт металлопроката. Производство стали в России сократилось, а импорт из Казахстана и Китая растет, что вызывает кризис в металлургической отрасли.