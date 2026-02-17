Как россияне экономят на алкогольных напитках?
На фоне перехода россиян к экономии начали расти продажи крепкого алкоголя в бутылках объемом от 0,1 до 0,375 литра пишет The Moscow Times.
Смотрите также Благодаря Путину: компании в России понесли крупнейший в истории убыток в 7 триллионов рублей
По данным компании LADOGA, 2025 года реализация водки в емкостях по 0,1 литра выросла на 6,4%, а в формате 0,375 литра – на 11,4%. В то же время продажа виски в малых бутылках 0,25 литра увеличилась на 48,9%, а джина в емкостях такого же объема – на 40,8%.
Также формат 0,1 литра активно растет за счет некрепких настоек, как бюджетных, так и среднеценовых.
Почему алкоголь в России подорожал?
В 2025 правительство повысило акциз на этиловый спирт на 15%. При этом минимальная розничная цена водки выросла на 16,7%, а коньяка – более чем на 17%.
С 1 января 2026 акцизы на алкоголь выросли еще на 11,4%. В то же время с 20% до 22% был увеличен налог на добавленную стоимость (НДС).
Как новая ставка НДС влияет на бизнес?
НДС в России сейчас составляет 22%. Ранее этот показатель был – 20%, сообщает СВРУ.
Несмотря на ожидания Кремля, рост НДС приведет, как предполагалось ранее, к ряду негативных факторов. Российский бизнес уже поднял цены на услуги и товары:
- тарифы логистических компаний сразу выросли на 10 – 20%;
- повышение цен в общественном питании, частной медицине и образовании в среднем составило 8 – 10%.
Среди следующих последствий также:
- повышение стоимости государственных заимствований;
- падение доходов российских предприятий;
- высокий уровень учетной ставки.
Как приходят в упадок бизнес и промышленность в России?
В России заработные платы в IT-бизнесе перестали расти из-за инфляции, которая превысила прирост зарплат. На одну вакансию в IT-секторе приходится более 18 резюме, что затрудняет повышение зарплат из-за высокой конкуренции.
Ассоциация "Русская сталь" просит Кремль пересмотреть акциз на жидкую сталь, стимулировать внутреннее потребление металла и ввести тарифную надбавку на импорт металлопроката. Производство стали в России сократилось, а импорт из Казахстана и Китая растет, что вызывает кризис в металлургической отрасли.
В России фиксируется самый низкий уровень открытия новых компаний за последние 14 лет. Повышение налогов, рост страховых взносов, спад в потребительском секторе и жесткая фискальная политика вызвали сокращение количества новых бизнесов, особенно в строительстве, розничной торговле и сфере услуг.