Как россияне экономят на алкогольных напитках?

На фоне перехода россиян к экономии начали расти продажи крепкого алкоголя в бутылках объемом от 0,1 до 0,375 литра пишет The Moscow Times.

Смотрите также Благодаря Путину: компании в России понесли крупнейший в истории убыток в 7 триллионов рублей

По данным компании LADOGA, 2025 года реализация водки в емкостях по 0,1 литра выросла на 6,4%, а в формате 0,375 литра – на 11,4%. В то же время продажа виски в малых бутылках 0,25 литра увеличилась на 48,9%, а джина в емкостях такого же объема – на 40,8%.

Также формат 0,1 литра активно растет за счет некрепких настоек, как бюджетных, так и среднеценовых.

Почему алкоголь в России подорожал?

В 2025 правительство повысило акциз на этиловый спирт на 15%. При этом минимальная розничная цена водки выросла на 16,7%, а коньяка – более чем на 17%.

С 1 января 2026 акцизы на алкоголь выросли еще на 11,4%. В то же время с 20% до 22% был увеличен налог на добавленную стоимость (НДС).

Как новая ставка НДС влияет на бизнес?

НДС в России сейчас составляет 22%. Ранее этот показатель был – 20%, сообщает СВРУ.

Несмотря на ожидания Кремля, рост НДС приведет, как предполагалось ранее, к ряду негативных факторов. Российский бизнес уже поднял цены на услуги и товары:

тарифы логистических компаний сразу выросли на 10 – 20%;

повышение цен в общественном питании, частной медицине и образовании в среднем составило 8 – 10%.

Среди следующих последствий также:

повышение стоимости государственных заимствований;

падение доходов российских предприятий;

высокий уровень учетной ставки.

Как приходят в упадок бизнес и промышленность в России?