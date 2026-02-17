Як росіяни економлять на алкогольних напоях?

На тлі переходу росіян до економії почали зростати продажі міцного алкоголю у пляшках обсягом від 0,1 до 0,375 літра пише The Moscow Times.

За даними компанії LADOGA, 2025 року реалізація горілки в ємностях по 0,1 літра зросла на 6,4%, а у форматі 0,375 літра – на 11,4%. Водночас продаж віскі в малих пляшках 0,25 літра збільшився на 48,9%, а джину в ємностях такого ж обсягу – на 40,8%.

Також формат 0,1 літра активно зростає за рахунок неміцних настоянок, як бюджетних, так і середньоцінових.

Чому алкоголь в Росії подорожчав?

У 2025 уряд підвищив акциз на етиловий спирт на 15%. При цьому мінімальна роздрібна ціна горілки зросла на 16,7%, а коньяку – більш ніж на 17%.

З 1 січня 2026 акцизи на алкоголь зросли ще на 11,4%. Водночас із 20% до 22% було збільшено податок на додану вартість (ПДВ).

Як нова ставка ПДВ впливає на бізнес?

ПДВ в Росії зараз складає 22%. Раніше цей показник був – 20%, повідомляє СЗРУ.

Попри очікування Кремля, зростання ПДВ призведе, як передбачалося раніше, до низки негативних факторів. Російський бізнес вже підняв ціни на послуги та товари:

тарифи логістичних компаній одразу зросли на 10 – 20%;

підвищення цін у громадському харчуванні, приватній медицині та освіті в середньому склало 8 – 10%.

Серед наступних наслідків також:

підвищення вартості державних запозичень;

падіння доходів російських підприємств;

високий рівень облікової ставки.

Як занепадають бізнес та промисловість в Росії?