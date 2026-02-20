Как россияне экономят на еде?
Данные Сбербанка показали, что падение количества заведений общественного питания в январе было самым большим с 2021 года, а расходы ресторанов достигли самого низкого уровня за три года в ноябре-начале декабря 2025 года, пишет Reuters.
В феврале реальный рост потребительских расходов впервые за два года упал до нуля. Россия прогнозирует экономический рост на уровне 1,3% в этом году после 1% в 2025 году, 4,9% в 2024 году и 4,1% в 2023 году. Международный валютный фонд прогнозирует рост на уровне 0,8% на 2026 год.
Исследование центрального банка показало, что в 11 часовых поясах России люди ищут более дешевые варианты: еду в фастфуде или супермаркетах вместо ресторанов, продукты питания со скидками в супермаркетах, ремонт автомобилей вместо новых покупок, а также охлаждение рынка жилья.
Количество закрытия кафе и ресторанов в столице в 2025 году выросло по сравнению с 2024 годом, тогда как количество точек продажи кофе на вынос продолжает расти,
– сообщил центральный банк России.
Как приходят в упадок бизнес и промышленность в России?
Российские компании понесли рекордный убыток в 7,5 триллионов рублей за январь – ноябрь 2025 года из-за санкций и замедления экономики. Наибольшие убытки фиксируются в обрабатывающем производстве, оптовой торговле и добыче полезных ископаемых.
В России заработные платы в IT-бизнесе перестали расти из-за инфляции, которая превысила прирост зарплат. На одну вакансию в IT-секторе приходится более 18 резюме, что затрудняет повышение зарплат из-за высокой конкуренции.
Ассоциация "Русская сталь" просит Кремль пересмотреть акциз на жидкую сталь, стимулировать внутреннее потребление металла и ввести тарифную надбавку на импорт металлопроката. Производство стали в России сократилось, а импорт из Казахстана и Китая растет, что вызывает кризис в металлургической отрасли.
В России фиксируется самый низкий уровень открытия новых компаний за последние 14 лет. Повышение налогов, рост страховых взносов, спад в потребительском секторе и жесткая фискальная политика вызвали сокращение количества новых бизнесов, особенно в строительстве, розничной торговле и сфере услуг.