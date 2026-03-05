Чому Росія претендує на активи західних компаній?

Багато компаній пішли з ринку Росії, проте захистили свої права реєстрацією товарних знаків. Зараз ці права хочуть відібрати, пише The Moscow Times.

Зараз міністерство економічного розвитку та Роспатент опрацьовують питання створення механізму тимчасового управління правами таких компаній – з тимчасовим керуючим, який і забезпечуватиме захист порушених прав, і видаватиме ліцензії виробникам, які зможуть випускати необхідну для нашого ринку продукцію,

– каже віце-прем'єр Олександр Новак.

Ініціатива з'явилася через те, що багато компаній із так званих "недружніх" країн перереєстрували свої товарні знаки в Росії, подавши минулого року безліч так званих блокуючих заявок. Ці документи не дозволяють зареєструвати подібний товарний знак навіть після анулювання старих знаків.

Тому влада Росії хоче присвоїти ці права та здавати їх у користування іншим особам для власного заробітку.

Які західні бренди пішли з Росії й захистили свої права?

McDonald's зареєстрував сім товарних знаків своїх страв та послуг російською та англійською мовами. А саме, на "Біг тейсті", "Квотер паундер", "Роял чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac та "МакДоставку".

зареєстрував сім товарних знаків своїх страв та послуг російською та англійською мовами. А саме, на "Біг тейсті", "Квотер паундер", "Роял чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac та "МакДоставку". Starbucks зареєстрував товарний знак у Росії – до 2034 року.

зареєстрував товарний знак у Росії – до 2034 року. Американська компанія Coca-Cola зареєструвала в Росії товарні знаки "Кока-Кола" та "Спрайт".

зареєструвала в Росії товарні знаки "Кока-Кола" та "Спрайт". Компанія Chanel подала до Роспатенту заявку на реєстрацію товарного знаку "Chanel Comete" в Росії.

подала до Роспатенту заявку на реєстрацію товарного знаку "Chanel Comete" в Росії. Mercedes-Benz подав заявку до Роспатенту на реєстрацію товарного знаку.

подав заявку до Роспатенту на реєстрацію товарного знаку. Іспанська компанія Inditex подала заявку на реєстрацію товарного знаку Zara .

. Бренд Louis Vuitton зареєстрував товарний знак у Росії.

Реєстрація чи продовження дії товарного знака – це лише юридичний інструмент захисту інтелектуальної власності. Компанії прагнуть зберегти права, щоб уникнути використання бренду третіми особами, блокувати спроби реєстрації схожих назв чи логотипів.

Проблеми російського бізнесу й промисловості