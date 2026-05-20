Комментируя заявление Путина для СМИ, австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал мнение, что оно призвано скрыть от россиян огромную цену этой войны и совсем незначительные достижения российской армии за 4 года полномасштабного вторжения.

Путин изменил риторику: что стоит за его новыми заявлениями?

Генерал-майор в отставке уверен, что такое высказывание российского диктатора направлено на то, чтобы подыграть Белому дому. По словам Райана, глава Кремля вероятно осознает, что не может выиграть эту войну на поле боя.

При этом понимает, что администрация Трампа – его лучший шанс сохранить территории, которые Россия незаконно оккупировала с 2022 года. Это заявление имеет две цели: скрыть его неудачи на войне от российского общества и угодить Дональду Трампу в надежде, что тот и в дальнейшем будет поддерживать военные цели России,

– считает Райан.

К сведению! На днях спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что Россия хотела бы возобновить переговорный процесс. Он отметил, что Вашингтон должен поспособствовать этому и подчеркнул, что сегодня переговоры на паузе. Впоследствии представитель Путина, Кирилл Дмитриев, высказался о том, что спецпредставитель Трампа, Уиткофф, в ближайшее время может прибыть снова в Россию.

После парада на 9 мая стало заметным и то, как резко изменилась риторика Путина. В 2022 году он называл украинскую власть "преступниками", "наркоманами", "нелегитимной", однако на днях он назвал украинского президента "господином Зеленским".

Думаю, что Путин, будучи прагматиком, осознает низкие шансы на достижение военных целей с оружием в руках на поле боя, поэтому в определенный момент ему придется перейти к реалистичным переговорам с украинским правительством,

– озвучил Райан.

Россия до сих пор этого не делала. Она, как отметил австралийский генерал-майор в отставке, придерживалась своей максималистской цели. Поэтому сегодня Путин вероятно готовит почву для серьезных разговоров об устойчивом мирном соглашении между Украиной и Россией в отличие от того подхода к переговорному процессу, который он демонстрировал до сих пор.

Заметьте! Ранее Мик Райан заметил на том, что из-за остановки предоставления военной помощи Украине со стороны США ей пришлось активнее работать над собственным производством оружия. Как результат – сегодня украинские разработки в частности БпЛА поражают различными видами и функционалом. Он уверен, что наступает переломный момент в военной стратегии нашего государства и это является негативным сигналом для Кремля, но приближает Украину к реальным мирным переговорам. Ранее Москва их больше имитировала, чем действительно была готова к завершению боевых действий.

Путин понял, что ситуация меняется

Напомним, что политолог и глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко высказал мнение, что Путин заговорил по-другому из-за того, что Россия стала регулярно испытывать на себе атаки украинских дронов, которые показали, что способны пробивать даже усиленную московскую ПВО.

Он объяснил, что это разрушает ряд мифов Кремля. В частности тот, который продвигался длительный период, что именно украинская сторона должна согласиться на определенные условия, потому что дальше ей будет становиться хуже. Сегодня же ситуация обостряется как раз для России. Технологически и экономически она не выигрывает.

Политолог убежден, что не стоит преждевременно радоваться таким заявлениям Путина, поскольку он вероятно имел целью придерживаться такой же риторики, что и Трамп. Недавно президент США высказался о том, что якобы Киев и Москва якобы Киев и Москва приближаются к мирному соглашению.