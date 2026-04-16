Что происходит с экономикой Китая?
Экспорт, высокотехнологичное производство и фискальные стимулы компенсировали все еще слабую внутреннюю экономику, о чем пишет FT.
Показатель роста превысил:
- ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg (4,8%);
- а также результат предыдущего квартала (4,5%).
Он также находился на верхней границе правительственного целевого диапазона на этот год – 4,5 – 5%,
– говорится в материале.
- Рост частично был обусловлен лучшими (чем ожидалось) показателями промышленного производства, которое в марте выросло на 5,7% в годовом измерении против прогноза аналитиков в 5,3%.
- Рост розничных продаж, который считается одним из индикаторов потребительских настроений, оказался слабее ожиданий – 7% по сравнению с прогнозом в 2,4% в марте.
Национальная экономика продемонстрировала хороший старт,
– заявило Национальное бюро статистики в своем комментарии к этим данным.
Согласно заявлению, рост промышленного производства ускорился в частности благодаря быстрому развитию секторов машиностроения и высоких технологий. В ведомстве отметили, что производство оборудования в первом квартале выросло на 8,9% в годовом измерении, тогда как высокотехнологичное производство – на 12,5%.
В частности, производство оборудования для 3D-печати, литий-ионных батарей и промышленных роботов выросло на 54%, 40,8% и 33,2% соответственно.
Ожидается, что экономика Китая испытывает негативное влияние войны с Ираном и рост цен на энергоносители, что может ослабить длительное дефляционное давление. В то же время это ударит по маржинальным показателям чрезвычайно конкурентного промышленного сектора.
В частности, в Bloomberg писали, что в марте цены на фабриках Китая выросли на 0,5% в годовом измерении. Больше всего увеличились цены производителей в энергоемких отраслях.
Напомним! Ожидается, что в середине мая президент Си Цзиньпин встретится с президентом США Дональдом Трампом в Пекине для переговоров.
Что еще стоит знать о Китае?
- На фоне войны в Иране китайские компании начали перепродавать рекордные объемы СПГ. В марте 2026 года Пекин перегрузил от 8 до 10 грузов, что является самым высоким месячным показателем за всю историю наблюдений.
- Более того, акции компаний, перерабатывающих уголь в химикаты, выросли на 30% с начала конфликта на Ближнем Востоке. Причиной этого стали цены на нефть, выросшие вследствие блокирования Ормузского пролива.