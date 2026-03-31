Политолог Петр Олещук озвучил 24 Каналу мнение, что Трамп хочет использовать Россию как главный аргумент. Поэтому сейчас США работают над восстановлением отношений с Москвой.

Как Трамп планирует договариваться с Си?

Петр Олещук отметил, что в октябре 2025 года, когда Трамп впервые за 6 лет встретился с Си, это не принесло результатов. Хотя официально лидер США заявлял, что якобы есть прогресс. Трамп рассчитывал, что продемонстрирует свои "карты" Си Цзиньпину, и тот захочет договариваться на условиях Штатов.

На самом деле прошлой встрече предшествовала торговая война между США и Китаем. Штаты были вынуждены пересмотреть те тарифы, которые они внедряли против Китая. Ситуация начала складываться не очень хорошо для администрации Трампа.

Кажется, что теперь Трамп решил лучше подготовиться к встрече с лидером Китая. Что касается китайских источников получения нефти и в целом энергетических ресурсов, логика примерно следующая. Он наносит удары по Венесуэле, Ирану, лишая Китай доступа к части энергетических ресурсов. С Путиным он договаривается, осуществляет перезагрузку отношений. Затем переориентируется с Китая на Россию,

– объяснил политолог.

По его словам, возможно, к следующей встрече Трамп привезет Си Цзиньпину аргументы, что Венесуэла, Иран, Россия "больше не ваши". А чтобы получать энергетические ресурсы в необходимом количестве, надо договариваться на условиях Штатов.

Согласно статье Politico, которая вышла несколько недель назад, США не отвергли идею о перезагрузке отношений с Россией. Представляется, что в нынешних условиях они ухватились за нее еще сильнее. Перетягивание Москвы на сторону Штатов в сознании Трампа будет мощным аргументом в отношениях и переговорах с Китаем, и надо этот процесс ускорить,

– предположил Олещук.

Поэтому американцы пытаются перетягивать Александра Лукашенко путем потенциально снятых санкций против Беларуси. Видимо, таким образом США хотят убедить Путина.

Можно предположить, что если они переносят встречу Трампа и Си на май, то, возможно, в апреле у них по плану перезагрузка отношений с Россией. Не знаю, есть ли в этой схеме завершение войны в Украине, или они просто решат это проигнорировать и объявить о большой дружбе с Путиным,

– добавил эксперт.

