Заявление Белого дома передает Clash Report. Несколько дней назад СМИ сообщили, что визит Трампа отложили, теперь это признали официально.

Когда встретятся Трамп и Си в 2026 году?

Новые сроки озвучила пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт.

Встреча Трампа с Си Цзиньпином в Китае теперь состоится в Пекине 14 – 15 мая,

– сказала она.

Почему перенос встречи Си и Трампа важен и когда должна была состояться их встреча?

Точной даты визита Трампа в Китай не было. Приблизительными сроками называли конец марта, а именно с 31 марта по 2 апреля.

Но 17 марта лидер Америки заявил журналистам, что хотел бы отложить общение с Си где-то на месяц. Позже он сказал, что это может быть и полтора месяца.

Трамп не сказал прямо, что причина – война в Иране, но намекнул на это, мол, из-за военной операции на Ближнем Востоке хотел бы быть в США.

Но 21 марта издание Politico написало, что встречу с Си отложили до завершения войны в Иране. То есть фактически США признали, что их операция закончится неизвестно когда.

Как это повлияет на Украину?

В Киеве и Брюсселе возлагают большие надежды на посещение Трампом Китая, ведь одной из ключевых тем переговоров лидеров должна быть война в Украине.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал 24 Каналу, что перенос встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина – плохая новость для Украины.

Также он сказал, что Трамп хотел бы перекрыть экспорт иранской нефти в Китай и Индию.