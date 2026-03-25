Заяву Білого дому передає Clash Report. Кілька днів тому ЗМІ повідомили, що візит Трампа відклали, тепер це визнали офіційно.

Коли зустрінуться Трамп і Сі в 2026 році?

Нові терміни озвучила прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт.

Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном у Китаї тепер відбудеться в Пекіні 14 – 15 травня,

– сказала вона.

Чому перенесення зустрічі Сі і Трампа важливе та коли мала відбутися їхня зустріч?

Точної дати візиту Трампа в Китай не було. Приблизними термінами називали кінець березня, а саме з 31 березня до 2 квітня.

Та 17 березня лідер Америки заявив журналістам, що хотів би відкласти спілкування з Сі десь на місяць. Пізніше він сказав, що це може бути і півтора місяця.

Трамп не сказав прямо, що причина – війна в Ірані, але натякнув на це, мовляв, через військову операцію на Близькому Сході хотів би бути у США.

Але 21 березня видання Politico написало, що зустріч із Сі відклали аж до завершення війни в Ірані. Тобто фактично США визнали, що їхня операція закінчиться невідомо коли.

Як це вплине на Україну?

В Києві та Брюсселі покладають великі надії на відвідини Трампом Китаю, адже однією з ключових тем перемовин лідерів має бути війна в Україні.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів 24 Каналу, що перенесення зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна – погана новина для України.

Також він сказав, що Трамп хотів би перекрити експорт іранської нафти в Китай та Індію.