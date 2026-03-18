Об этом сообщает Politico.

Как Украина вписывается в противостояние США и Китая?

В США рассматривают мирные переговоры по завершению войны в Украине не только как путь к прекращению боевых действий, а и как инструмент глобальной геополитики. Речь идет о намерении ослабить стратегический союз России и Китая.

Как сообщает издание, команда Дональда Трампа имеет долгосрочную цель – использовать потенциальное завершение войны для изменения мирового баланса сил. В частности, в Вашингтоне считают, что завершение войны может открыть путь к экономическому сближению с Россией и постепенному отдалению Москвы от Пекина.

По данным издания, США стремятся "поощрить Россию завершить войну... чтобы в конце концов сместить мировой баланс от Китая".

О желании администрации использовать мирные переговоры с Украиной для противодействия Китаю ранее не сообщалось. Но многие наблюдатели считают, что этот план имеет мало шансов на успех – по крайней мере, пока Путин и китайский лидер Си Цзиньпин остаются у власти. А идея предоставления России экономических стимулов для сближения с США вызывает беспокойство у Украины, сказал украинский чиновник, которому предоставлено право остаться анонимным для обсуждения дипломатических вопросов.

В то же время такая политика настораживает и европейских партнеров США, ведь это может выглядеть как чрезмерные уступки Москве. Однако в Вашингтоне отмечают: ключевой угрозой в долгосрочной перспективе считают именно Китай.

Аналитики отмечают, что стратегия США базируется на классическом принципе геополитики – не допустить формирования мощного альянса между двумя соперниками. В этом случае речь идет о России и Китае, которые в последние годы значительно усилили сотрудничество.

