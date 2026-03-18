Как заметил 24 Каналу политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, сейчас ситуация очень разноплановая. Лидер США попал в нее из-за своей гордыни и не любви к деталям.
Может ли Трамп пойти на такое предложение?
Европейцы могут помочь Трампу на Ближнем Востоке в обмен на справедливое мирное соглашение в Украине. Об этом говорят даже те европейские лидеры, которые имеют довольно близкие отношения с главой США.
У Трампа сейчас историка, он говорит, что якобы Зеленский во всем виноват, что он не хочет мира с Путиным. В то же время Европа и НАТО не хотят входить в то пламя, которое разжег Трамп с Израилем на Ближнем Востоке,
– подчеркнул политолог.
Все, что происходит, они рассматривают как окно возможностей. Но понятно, что Трамп никогда не признает себя виновным. Он даже писал об этом в своих книгах, призывал не признавать своих ошибок ни в политической, ни юридической, ни в бытовой сферах. Поэтому сейчас виновной для него снова стала Украина.
Обратите внимание! Дональд Трамп возмутился, что союзники по НАТО отказались помогать ему в войне с Ираном. Несмотря на это, они согласились с тем, что Иран не должен обладать ядерным оружием. В ответ лидер США заявил, что Америка является "самой мощной страной, которой не нужна ничья помощь".
Можно вспомнить, как на Мюнхенской конференции по безопасности в 2025 году вице-президент США рассказывал, что роль Европы в геополитике очень незначительна. Он даже хотел "вынести европейцев за скобки" мирных переговоров.
"Теперь пришло время собирать камни. Конечно, вменяемые политики в Европе понимают, что сейчас, когда Трампу очень нужна помощь, можно общаться с ним на его же языке. Конечно, не ультиматумов, потому что он их не воспримет, но на языке соглашений", – подчеркнул Олег Лесной.
Понятно, что Трамп не придерживается своих слов, поэтому сначала нужно достичь договоренностей по Украине, а потом переходить к другим консультациям. Остается надеяться, что опытные европейские политики смогут найти модель общения, которую поймет лидер США.
Последние заявления Дональда Трампа
По словам американского президента, военная операция против Ирана "предотвратила третью мировую". В Тегеране уже якобы через месяц должны были получить ядерное оружие, но атаки США сорвали процесс. Трамп отметил, что войска союзников уже уничтожили ядерный потенциал страны.
Также Трамп озвучил угрозы Кубе и пообещал "разобраться с ней после Ирана". Власти страны ответили, что США планируют захватить Кубу и намеренно устроили энергетическую блокаду. Там пообещали оказать сопротивление и даже готовы к войне.
Риторика в отношении Украины также обострилась. Трамп в очередной раз сказал, что наше государство якобы давно бы капитулировало, если бы не помощь США. Он снова говорил о "миллиардах долларов наличных и оружия", которую якобы предоставил Джозеф Байден. Несмотря на это, Америка продолжит помогать Украине и союзникам.