Об этом президент Кубы Мигель Диас-Канель написал на странице в Х. Он подчеркнул, что Трамп использует экономическую войну как коллективное наказание против всего кубинского народа.

Что говорят на Кубе о возможной войне с США?

Диас-Канель сопроводил свое сообщение тегом #КубаСтоитТвердо.

"США почти ежедневно публично угрожают Кубе силовым свержением конституционного строя. И используют для этого возмутительный повод: жесткие ограничения ослабленной экономики, которую они атакуют и пытаются изолировать уже более шести десятилетий (то есть с момента Кубинской революции в 1959 году – 24 Канал)", – акцентировал он.

По его словам, Америка не только планирует захватить Кубу, но и объявляет об этом.

Они стремятся захватить страну, ее ресурсы, собственность и даже ту самую экономику, которую пытаются задушить, чтобы заставить нас капитулировать. Только так можно объяснить жестокую экономическую войну, ведущуюся как коллективное наказание против всего народа. Даже при худшем сценарии Куба уверена: любой внешний агрессор будет иметь дело с непреодолимым сопротивлением,

– написал президент Кубы.

Обратите внимание! На Кубе продолжается энергетический кризис. После свержения Николаса Мадуро в Венесуэле страна столкнулась с трудностями, полуостров погрузился в блэкаут, не хватает топлива. Власти утверждают, что США ведут энергетическую блокаду Кубы.

Некоторые СМИ цитируют заявление Диаса-Канеля как то, что Куба готова к войне.

Последние заявления Трампа о Кубе

На днях президент США сказал, что для него будет большой честью захватить полуостров. Мигеля Диаса-Канеля планируют устранить, чтобы провести экономические реформы.

Я могу освободить её или взять её. Думаю, что могу сделать с ней все, что захочу,

– высказался Трамп.

До того президент США говорил, что предлагает "дружеское поглощение" Кубы, мол, полуостров ждут большие изменения. Но если кубинцы откажутся, поглощение будет недружественным – вероятно, речь о вторжении.

Также едва ли не впервые за много лет в стране вспыхнули протесты. Говорится даже, что протестующие подожгли местную штаб-квартиру Коммунистической партии – неслыханные ранее события.

Если Трампу удастся свергнуть коммунистический режим на Кубе, это будет означать, что латиноамериканское государство вернется в орбиту влияния США почти 60 лет спустя.