Это уже третье крупное отключение электроэнергии на острове за последние четыре месяца. Об этом сообщает Associated Press.

Какова ситуация со светом на Кубе?

Издание сообщает, что за последние годы энергосистема страны значительно ухудшилась, что привело к многочисленным перебоям в электроснабжении и масштабным отключениям электроэнергии по всему острову.

В то же время правительство также обвинило в своих проблемах США, которые начали энергетическую блокаду, угрожая тарифами любой стране, которая продает или поставляет нефть острову, пока Куба не изменит свою политику.

Профессор Американского университета Уильям Леогранде считает, что энергетическая сеть страны не обслуживается должным образом, а ее инфраструктура "далеко отжила свой обычный срок службы".

По его мнению, если остров резко сократит потребление и расширит использование возобновляемых источников энергии, он может некоторое время бороться за непосредственные поставки нефти, но экономика может упасть.

Президент Мигель Диас-Канель заявил, что остров не получал нефти уже 3 месяца и работает на солнечной энергии, природном газе и теплоэлектростанциях, правительству пришлось отложить операции для десятков тысяч людей.

Какова причина таких обесточиваний?

Согласно обнародованной информации, поставки критически важной нефти из Венесуэлы приостановились после того, как американские военные провели операцию и арестовали ее тогдашнего президента Николаса Мадуро.

Отмечается, что несмотря на то, что Куба производит около 40% своей нефти и сама генерирует электроэнергию, этого недостаточно для удовлетворения спроса всей страны, поскольку ее электросеть продолжает разрушаться.

И в дополнение ко всему этому, кубинское правительство не имеет твердой валюты, чтобы импортировать запасные части или модернизировать саму станцию или энергосистему. Это просто идеальный шторм коллапса,

– говорит профессор Леогранде.

К слову, недавно на Кубе вспыхнули массовые протесты из-за ухудшения общих условий жизни на фоне экономического кризиса, есть нехватка топлива и пищевых продуктов. Неспокойно было, в частности, в муниципалитете Моронь.

Какие намерения США в отношении Кубы?