Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме.

Как Трамп угрожает Кубе?

Во время выступления Трамп фактически дал понять, что власти Кубы во главе с Мигелем Диас-Канелем могут добровольно согласиться на смену власти. В противном случае, по словам американского президента, результат для страны будет таким же, ведь Вашингтон в любом случае планирует установить контроль над островом.

И это может быть дружественное поглощение. А может и не быть дружественным. Это не имеет значения, потому что они, как говорится, уже на последнем издыхании. У них нет энергии. У них нет денег. Они находятся в глубоком гуманитарном кризисе,

– заявил Трамп.

Он также отметил, что экономическая ситуация на Кубе значительно ухудшилась после ослабления связей с Венесуэлой. По словам президента США, это привело к прекращению финансовой поддержки, которую остров ранее получал от Каракаса.

Отдельно Трамп вспомнил о кубинских властях, обвинив их в жестоком отношении к населению. Он отметил, что многие кубино-американцы, которые поддержали его на выборах, пережили тяжелые времена из-за политики Гаваны.

"Я знаю, через что они прошли. Они прошли через настоящий ад", – сказал американский лидер.

В конце брифинга Трамп вновь подчеркнул, что Куба может согласиться на добровольные изменения, однако независимо от решения, Вашингтон все равно возьмет ее под свой контроль.

Такое развитие событий не исключает основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко, анализируя события в Иране во время разговора с 24 Каналом. Ни Китай, ни Россия, по мнению аналитика, оказывать поддержку этому государству не станут. Он не расценивает действия Трампа, как глобальную стратегию выбивания союзников у Кремля, это просто является следствием реализации его интересов.

Что Трамп планирует сделать с Кубой?