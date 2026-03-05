Похоже, следующей будет Куба. Об этом говорится в интервью Трампа для Politico.
Что сказал Трамп о Кубе?
Трамп отметил, что "Куба тоже упадет".
Он подтвердил, что Штаты поддерживают связь с коммунистическим руководством Кубы, потому что там усиливается нестабильность после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
"Им нужна помощь. Мы разговариваем с Кубой", – сказал Трамп.
Он предположил, что ухудшение ситуации на острове частично является результатом давления США, в частности прекращения поставок венесуэльской нефти, которая когда-то поддерживала Кубу.
Ну, это благодаря моему вмешательству, вмешательству, которое происходит. Очевидно, что иначе у них не было бы этой проблемы. Мы перекрыли всю нефть, все деньги... все, что поступает из Венесуэлы, которая была единственным источником,
– отметил американский президент.
Обратите внимание, основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко во время разговора с 24 Каналом тоже отметил, что следующей после Ирана может стать Куба. Это чувствительный регион, ситуация там должна "созреть". После потери партнерства с Венесуэлой Куба стала изолированным регионом.
Куба: последние новости
Сенатор США Линдси Грэм озвучивал мнение, что следующей целью США действительно станет Куба. Вопрос падения Кубы уже обсуждается в Вашингтоне.
Недавно кубинские власти заявили о попытке теракта со стороны кубинцев, проживающих в США. Произошла перестрелка со скоростным катером в территориальных водах Кубы. Впрочем, Штаты отрицали свою причастность.
А 5 марта на Кубе возник масштабный блэкаут. Отключение электричества произошло именно на фоне усиления давления Трампа, ведь ранее он ограничил поставки нефти на остров.