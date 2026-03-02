Соответствующий анонс Линдси Грэм сделал в эфире телеканала Fox News.
Интересно Трамп превратил свое имение Мар-а-Лаго в комнату по наведению ударов по Ирану, – CNN
Какая страна станет следующей целью США после Ирана?
Сенатор Грэм отметил, что после Ирана и Венесуэлы следующей целью США должна стать Куба.
Следующая на очереди Куба. Их режим падет. Их дни подходят к концу. Иранский режим вот-вот развалится. Капитан корабля, аятолла, мертв как камень,
– заявил республиканец.
Стоит отметить, что из Вашингтона не впервые звучат заявления о возможной операции на Кубе. Дональд Трамп недавно говорил о возможности "дружественного поглощения" Кубы. В то же время американский лидер признал, что Гавана сейчас ведет переговоры с американской стороной.
Что известно о напряжении между США и Кубой?
После операции США в Венесуэле с захватом диктатора Николаса Мадуро у Кубы, как союзницы Каракаса, возникли проблемы с нефтью. Президент Дональд Трамп призвал Кубу заключить соглашение с США, "пока не поздно".
Уже 30 января 2026 года Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в отношении Кубы. Глава Белого дома заявлял, что действия кубинского правительства являются "чрезвычайной угрозой" национальной безопасности и внешней политике США.
Из интересного, американский лидер написал в соцсети Truth Social, что идея назначить действующего государственного секретаря США Марко Рубио президентом Кубы "звучит хорошо". Рубио имеет кубинские корни и является оппонентом действующего режима в стране.
О том, что США могут готовиться к перевороту на Кубе до конца 2026 года писало также и издание WSJ. По данным журналистов, Вашингтон не планирует военную операцию на острове и рассматривает возможность "переманить" кого-то из кубинского правительства на свою сторону.