Відповідний анонс Ліндсі Грем зробив в етері телеканалу Fox News.

Цікаво Трамп перетворив свій маєток Мар-а-Лаго на кімнату з наведення ударів по Ірану, – CNN

Сенатор Грем зазначив, що після Ірану та Венесуели наступною ціллю США має стати Куба.

Наступна на черзі Куба. Їх режим впаде. Їхні дні добігають кінця. Іранський режим ось-ось розвалиться. Капітан корабля, аятола, мертвий як камінь,

– заявив республіканець.

Варто зазначити, що з Вашингтона не вперше лунають заяви щодо можливої операції на Кубі. Дональд Трамп нещодавно казав про можливість "дружнього поглинання" Куби. Водночас американський лідер визнав, що Гавана наразі веде перемовини з американською стороною.

Після операції США у Венесуелі із захопленням диктатора Ніколаса Мадуро у Кубі, як союзниці Каракаса, виникли проблеми з нафтою. Президент Дональд Трамп закликав Кубу укласти угоду зі США, "поки не пізно".

Вже 30 січня 2026 року Дональд Трамп підписав указ про запровадження надзвичайного стану щодо Куби. Глава Білого дому заявляв, що дії кубинського уряду є "надзвичайною загрозою" національній безпеці та зовнішній політиці США.

З цікавого, американський лідер написав у соцмережі Truth Social, що ідея призначити чинного державного секретаря США Марко Рубіо президентом Куби "звучить добре". Рубіо має кубинське коріння та є опонентом чинного режиму у країні.