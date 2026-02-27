Деталі передає Clash Report. Зараз острів у Карибському басейні в кризі.

Що сказав Трамп про Кубу?

За його словами, кубинський уряд веде переговори зі США.

У них немає грошей. У них немає нафти. У них немає їжі. Вони хочуть нашої допомоги,

– сказав Трамп.

Він додав, що Рубіо "займається цим питанням на дуже високому рівні". Але не уточнив, що це значить.

Можливо, ми здійснимо дружнє поглинання Куби,

– цитує Трампа CGTN Europe.

"Трамп ужив термін friendly takeover, який зазвичай означає поглинання однієї фірми іншої за згодою сторін. (...) Під тиском американського президента Венесуела припинила постачання нафтопродуктів на Кубу, після чого почався колапс в авіасполученні та туристичні програми різко скоротилися", – додали контекст у BBC.

Президент США назвав Кубу країною-невдахою. І згадав, що в дитинстві багато чув про цей острів, і "всі хотіли змін".

Довідка. Не ясно, про який період говорить Трамп. Коли йому було 14, на Кубі сталася революція, очолювана Фіделем Кастро та Че Геварою. До влади надовго прийшли комуністи і замість США острів потрапив у сферу впливу СРСР.

Яка влада на Кубі зараз, що відбувається на острові?

Після смерті Фіделя Кастро в 2016 році країною керував його брат Рауль. Утім, у 2019 році повернули посаду президента Куби, ним став Мігель Діас-Канель.

Барак Обама відновив дипломатичні відносини з островом у 2015 році. Та зараз стосунки Куби та США загострюються. У січні 2026 року Марко Рубіо пригрозив Кубі, мовляв, у режиму проблеми після падіння Мадуро.

Я не збираюся прямо зараз говорити з вами про те, якими будуть наші подальші кроки і наша політика з цього питання. Але, думаю, ні для кого не секрет, що ми не є великими прихильниками кубинського режиму, який, до речі, підтримував Мадуро,

– сказав держсекретар США.

Також він наголосив, що Мадуро мав кубинських охоронців.

30 січня Трамп підписав указ про запровадження надзвичайного стану щодо Куби. Мовляв, дії кубинського уряду є "надзвичайною загрозою" національній безпеці та зовнішній політиці США. Тому що Куба підтримує "ворожі країни та терористичні організації", тобто Росію, Китай, Іран, ХАМАС і "Хезболлу".

31 січня міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес оголосив про запровадження "міжнародного" режиму надзвичайного стану через ситуацію у відносинах зі США.

14 лютого через енергетичну кризу на острові скасували відомий фестиваль сигар Festival del Habano.

18 лютого у CNN вийшла стаття із заголовком "Ні їжі, ні пального, ні туристів: під тиском США життя на Кубі зупинилося".

"У багатьох школах призупинено заняття, а працівників відправили у неоплачувану відпустку для економії енергії. Поблизу порожніх готелів зачинено, а рейси з Росії та Канади скасовано, оскільки на острові не вистачає авіаційного палива для триваліших міжнародних рейсів", – ідеться в ній.

Видання нагадує, що Рубіо має кубинське походження і є давнім опонентом режиму.