Тим часом у Вашингтоні заперечили причетність американського уряду до інциденту. Про це повідомляє AP.

Яку заяву зробила влада Куби?

Кубинська влада оприлюднила нові деталі інциденту зі швидкісним катером, який увійшов до територіальних вод країни 25 лютого. За офіційною версією Гавани, на борту перебували вихідці з Куби, які нині проживають у США.

У Міністерстві внутрішніх справ Куби заявили, що група осіб нібито намагалася незаконно висадитися на території острова для здійснення диверсійних або терористичних дій.

Особи, які перебували на борту, намагалися проникнути на національну територію з терористичною метою,

– заявили у відомстві.

За даними кубинської сторони, коли прикордонники наблизилися до судна для перевірки, з катера відкрили вогонь. У відповідь силовики застосували зброю.

Внаслідок перестрілки, за офіційною інформацією Куби, загинули чотири людини, ще кілька отримали поранення. Також повідомлялося про поранення одного з прикордонників.

Наразі триває розслідування, і кубинська влада обіцяє оприлюднити додаткові деталі щодо особистостей загиблих та мотивів їхніх дій.

Як відреагували США на інцидент?