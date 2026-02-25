Про це повідомляють Міністерство внутрішніх справ Куби та BBC.

Що відомо про перестрілку біля берегів Куби?

Згідно з оприлюдненою відомством інформацією, вранці у середу, 25 лютого, в територіальних водах Куби зафіксували швидкісний катер-порушник з реєстраційним номером FL7726SH у Флориді, що у Сполучених Штатах.

За даними відомства, відповідне судно з американською реєстрацією наблизилося на відстань 1 морської милі на північний схід від каналу Ель-Піно, в Кайо-Фальконес, муніципалітет Корралільо, провінція Вілья-Клара.

Коли надводний підрозділ Прикордонних військ МВС, на борту якого було 5 військовослужбовців, підійшов до судна для ідентифікації, екіпаж катера-порушника відкрив вогонь по кубинському персоналу, внаслідок чого командир кубинського судна зазнав поранень,
– ідеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок подібної перестрілки щонайменше 4 пасажири, які перебували на американському катері, загинули. Ще 6 осіб також зазнали поранень, їх евакуювали, після чого надали медичну допомогу.

"Куба підтверджує свою рішучість захищати територіальні води, виходячи з принципу, що національна оборона є фундаментальною опорою кубинської держави у захисті її суверенітету та забезпеченні стабільності", – додали там.

Уряд країни повідомив про початок розслідування цього інциденту. Там заявили, що особи тих, хто перебував на борту вищезгаданого судна, або ж інформація стосовно того, що воно робило у цих водах, наразі невідомі.

Що кажуть у США?

Член Палати представників Флориди Карлос Гіменес, колишній мер Маямі кубинського походження, згодом повідомив у соцмережі Х, що вимагає "термінового" розслідування цього інциденту, який назвав "різаниною".

Органи влади США повинні з'ясувати, чи були якісь із жертв громадянами США або летальними резидентами, і встановити, що саме сталося. Режим на Куба має бути відправлений на смітник історії за його незліченні злочини проти людяності,
написав він.

BBC пише, що інцидент стався на тлі зростання напруженості між Сполученими Штатами та Кубою, оскільки остання зіткнулася з поглибленням паливної кризи, яка посилилася через блокування США поставок нафти з Венесуели.

Як погіршилися відносини між США та Кубою?

  • Наприкінці січня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення надзвичайного стану щодо Куби, що дозволяє США запровадити додаткові мита на товари з країн, які продають або постачають їй нафту.

  • Також The Wall Street Journal повідомляло, що адміністрація Дональда Трампа планує до кінця року спробувати повалити режим на Кубі. Білий дім шукає чиновників у тамтешньому уряді, які були б готові співпрацювати.

  • Заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков у коментарі 24 Каналу також розповідав, що наступною ціллю Трампа після Венесуели може стати Куба, звідки родом держсекретар Рубіо.