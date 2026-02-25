Про це повідомляють Міністерство внутрішніх справ Куби та BBC.
Що відомо про перестрілку біля берегів Куби?
Згідно з оприлюдненою відомством інформацією, вранці у середу, 25 лютого, в територіальних водах Куби зафіксували швидкісний катер-порушник з реєстраційним номером FL7726SH у Флориді, що у Сполучених Штатах.
За даними відомства, відповідне судно з американською реєстрацією наблизилося на відстань 1 морської милі на північний схід від каналу Ель-Піно, в Кайо-Фальконес, муніципалітет Корралільо, провінція Вілья-Клара.
Коли надводний підрозділ Прикордонних військ МВС, на борту якого було 5 військовослужбовців, підійшов до судна для ідентифікації, екіпаж катера-порушника відкрив вогонь по кубинському персоналу, внаслідок чого командир кубинського судна зазнав поранень,
– ідеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок подібної перестрілки щонайменше 4 пасажири, які перебували на американському катері, загинули. Ще 6 осіб також зазнали поранень, їх евакуювали, після чого надали медичну допомогу.
"Куба підтверджує свою рішучість захищати територіальні води, виходячи з принципу, що національна оборона є фундаментальною опорою кубинської держави у захисті її суверенітету та забезпеченні стабільності", – додали там.
Уряд країни повідомив про початок розслідування цього інциденту. Там заявили, що особи тих, хто перебував на борту вищезгаданого судна, або ж інформація стосовно того, що воно робило у цих водах, наразі невідомі.
Що кажуть у США?
Член Палати представників Флориди Карлос Гіменес, колишній мер Маямі кубинського походження, згодом повідомив у соцмережі Х, що вимагає "термінового" розслідування цього інциденту, який назвав "різаниною".
Органи влади США повинні з'ясувати, чи були якісь із жертв громадянами США або летальними резидентами, і встановити, що саме сталося. Режим на Куба має бути відправлений на смітник історії за його незліченні злочини проти людяності,
– написав він.
BBC пише, що інцидент стався на тлі зростання напруженості між Сполученими Штатами та Кубою, оскільки остання зіткнулася з поглибленням паливної кризи, яка посилилася через блокування США поставок нафти з Венесуели.
Як погіршилися відносини між США та Кубою?
Наприкінці січня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення надзвичайного стану щодо Куби, що дозволяє США запровадити додаткові мита на товари з країн, які продають або постачають їй нафту.
Також The Wall Street Journal повідомляло, що адміністрація Дональда Трампа планує до кінця року спробувати повалити режим на Кубі. Білий дім шукає чиновників у тамтешньому уряді, які були б готові співпрацювати.
Заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков у коментарі 24 Каналу також розповідав, що наступною ціллю Трампа після Венесуели може стати Куба, звідки родом держсекретар Рубіо.