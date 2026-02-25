Про це повідомляють Міністерство внутрішніх справ Куби та BBC.

Що відомо про перестрілку біля берегів Куби?

Згідно з оприлюдненою відомством інформацією, вранці у середу, 25 лютого, в територіальних водах Куби зафіксували швидкісний катер-порушник з реєстраційним номером FL7726SH у Флориді, що у Сполучених Штатах.

За даними відомства, відповідне судно з американською реєстрацією наблизилося на відстань 1 морської милі на північний схід від каналу Ель-Піно, в Кайо-Фальконес, муніципалітет Корралільо, провінція Вілья-Клара.

Коли надводний підрозділ Прикордонних військ МВС, на борту якого було 5 військовослужбовців, підійшов до судна для ідентифікації, екіпаж катера-порушника відкрив вогонь по кубинському персоналу, внаслідок чого командир кубинського судна зазнав поранень,

– ідеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок подібної перестрілки щонайменше 4 пасажири, які перебували на американському катері, загинули. Ще 6 осіб також зазнали поранень, їх евакуювали, після чого надали медичну допомогу.

"Куба підтверджує свою рішучість захищати територіальні води, виходячи з принципу, що національна оборона є фундаментальною опорою кубинської держави у захисті її суверенітету та забезпеченні стабільності", – додали там.

Уряд країни повідомив про початок розслідування цього інциденту. Там заявили, що особи тих, хто перебував на борту вищезгаданого судна, або ж інформація стосовно того, що воно робило у цих водах, наразі невідомі.

Що кажуть у США?

Член Палати представників Флориди Карлос Гіменес, колишній мер Маямі кубинського походження, згодом повідомив у соцмережі Х, що вимагає "термінового" розслідування цього інциденту, який назвав "різаниною".

Органи влади США повинні з'ясувати, чи були якісь із жертв громадянами США або летальними резидентами, і встановити, що саме сталося. Режим на Куба має бути відправлений на смітник історії за його незліченні злочини проти людяності,

– написав він.

BBC пише, що інцидент стався на тлі зростання напруженості між Сполученими Штатами та Кубою, оскільки остання зіткнулася з поглибленням паливної кризи, яка посилилася через блокування США поставок нафти з Венесуели.

Як погіршилися відносини між США та Кубою?