Про це свідчить указ, оприлюднений на сайті Білого дому. Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес у соцмережі Х вже відреагував на дії США.

Який указ підписав Трамп?

Дональд Трамп заявив, що дії влади Куби становлять "серйозну загрозу" нацбезпеці та зовнішній політиці США, і звинуватив Гавану у співпраці з ворожими країнами та угрупованнями – Росією, Китаєм, Іраном, ХАМАС і Хезболлою.

В указі зазначено, що на Кубі нібито діє найбільший за кордоном російський центр радіоелектронної розвідки, який може збирати секретні дані США. Також у документі вказують про поглиблення співпраці Куби з Китаєм.

Водночас Трамп звинуватив кубинську владу в переслідуванні опозиції, обмеженні свободи слова, медіа та інтернету, а також у тортурах. За його словами, родини політв’язнів зазнають тиску через участь у мирних протестах.

Сполучені Штати мають нульову толерантність до грабіжницьких дій комуністичного кубинського режиму. США діятимуть для захисту своєї зовнішньої політики, національної безпеки та національних інтересів, зокрема шляхом притягнення кубинського режиму до відповідальності за його зловмисні дії та зв’язки,

Зазначимо, що введення надзвичайного стану дозволяє Трампу економічно тиснути не лише на саму Кубу, а й на країни, які її підтримують. Він може запровадити додаткові мита на товари з держав, що постачають нафту Кубі.

Як відреагувала Куба?

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес, реагуючи на вищезгаданий указ американської влади, звинуватив США у підготовці нової хвилі економічного тиску та можливій повній блокаді постачання палива на острів.

Ми засуджуємо перед усім світом цей брутальний акт агресії проти Куби та її народу, який уже понад 65 років зазнає найтривалішої й найжорстокішої економічної блокади, що будь-коли застосовувалася проти цілої нації,

